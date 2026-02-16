Okända skattefällan med ISK och orimliga löften

2026 har inletts starkt. Svenska storbolag har lyft index till nya rekordnivåer, samtidigt som USA brottas med en tydlig AI-svalka. Uppgången i Sverige är dock smal. Bank, verkstad och försvar driver – medan småbolagen fortsatt släpar efter.

”Det är “more of the same”. OMXS30 går starkt, men många sparare känner inte igen sig i sin egen portfölj”, konstaterar David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.

Högtryck: Essity och bortglömda jättar

Veckans högtryck från Davids sida är Essity. Bolaget knoppades av från SCA 2017 och har sedan dess haft en betydligt svagare utveckling än börsen i stort.

Ändå är det en global jätte. Över en miljard människor använder dagligen bolagets produkter. Från blöjor till hygienlösningar för offentliga miljöer.

”Hade det varit ett techbolag med en miljard användare hade värderingen varit en helt annan”, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Bolaget siktar på “lönsam tillväxt”: 3 procents organisk tillväxt och minst 15 procents rörelsemarginal. Samtidigt finns innovationer i bakgrunden, digitala blöjor och smarta dispensersystem.