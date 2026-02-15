2026 bjöd på en tuff start för de amerikanska techjättarna. Som ett brev på posten hörs bolagens ledare i en alarmistisk kör. Men deras rop om att vargen kommer borde falla på döva öron.
Techjättarnas desperata rop: "Vargen kommer!"
KOMMENTAR – Med löften och hot har Silicon Valley byggt en berättelse som har varit omöjlig att ignorera. Teknologiska framsteg under samlingsnamnet ”AI” ska ta allas jobb och riskerar att utrota mänskligheten med dominerande intelligens.
När techjättarnas börskurser rasar i början av 2026 återgår deras ledare till det som funkat hittills. Teknikens kraft och skrämmande potential lyfts fram i hopp om att skrämma tillbaka investerarna.
Vad ska man annars göra, när bolagens tänkta guldgruva inte kan kopplas till ekonomiska resultat?
Grundlösa varningar och hot
2022 fick chattrobotar och generativ AI sitt genombrott hos allmänheten i form av ChatGPT. Sedan dess har vår vardag kantats av varningar om massarbetslöshet och att världen ska bli oigenkännlig.
Man pratar om förändring som ska få den industriella revolutionen att blekna. Total kollaps på arbetsmarknaden inom bara några år. Robotar som skriver kvalitativa doktorsavhandlingar på någon minut.
Stora ord – men fyra år senare går ungefär lika många kontorsarbetare fortfarande till jobbet.
Och visst har världen förändrats. Men kanske främst genom maktskiftet i USA och de brutala krig som plågar världen. LLM-tjänsternas påverkan på vår vardag bleknar i jämförelse. Särskilt om det ställs mot techjättarnas löften och alarmisternas varningar.
AI-revolutionen lyser med sin frånvaro och det börjar bli svårt att ta hoten på allvar.
Techjättarnas pressade position
I relation till vad bolagen faktiskt tjänar är värderingarna inom ”magnificent 7” väldigt höga. Det betyder att investerarna i sin tur har höga förväntningar på bolagens tillväxt. Förväntningar som man själv blåser upp genom att lova att man spelar huvudrollen i den stundande AI-revolutionen.
Trots att bolagen har allt att vinna på att stå mitt i rampljuset med mikrofonen i handen tillåts man kasta ur sig löst grundade påståenden om teknologins potential. Och budskapet har definitivt fastnat.
Flera bra år har tagit techjättarnas aktier till makalösa höjder. I grafen nedan visar Investopedia upp hur stora ”mag 7”-bolagen är på det amerikanska storbolagsindexet S&P 500.
ETF:en Magnificent 7 såg sin toppnotering i oktober 2025. Sedan dess uppgår det samlade raset till 11 procent, efter att marknaden har börjat tvivla på sektorn.
Om det är så att techjättarnas berättelse är ett luftslott rest på sankmark har man bara två val.
Antingen får man ta stålbadet på börsen när investerarna genomskådar överdrifterna. Eller så skriker man ännu högre och skjuter upp katastrofen.
Varningarna – ett varningstecken
Om techjättarnas stora satsningar på generativ AI vore helt meningslösa skulle marknaden sannolikt ha genomskådat det för längesen. LLM-baserade tjänster används flitigt och ofta effektivt över hela världen och skapar värde för individer och företag.
Tekniken kommer, som den svenska AI-forskaren Pontus Wärnestål sa till mig, att hitta sin plats och roll och bli en användbar del av vår vardag och våra arbetsliv.
Min invändning och mitt varningens finger höjs istället mot de återkommande överdrifterna. Det ständiga behovet att flytta teknikens nytta långt bortom rimlighetens gräns vittnar om att något är galet. Den som behöver ljuga för att ta position och sälja sin produkt har sannolikt inte tillräckligt mycket att komma med.
När kapitalet börjar flyttas till tjänster och funktioner som bygger på sunda affärer och verklig nytta för användaren kommer de värsta gaphalsarnas skyhöga värderingar att punkteras.
Och ironiskt nog kan det i sin tur ge alarmisterna rätt.
För även om LLM-tjänster kanske inte tar ditt eller mitt jobb, kan det mycket väl bli så att den som ljög högst och värst faktiskt förlorade sitt jobb just på grund av att man ropat ”AI”.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
