Techjättarnas desperata rop: "Vargen kommer!"

KOMMENTAR – Med löften och hot har Silicon Valley byggt en berättelse som har varit omöjlig att ignorera. Teknologiska framsteg under samlingsnamnet ”AI” ska ta allas jobb och riskerar att utrota mänskligheten med dominerande intelligens.

ETF:en ”magnificent seven” inleder 2026 svagt. (Bildkälla: Google)

När techjättarnas börskurser rasar i början av 2026 återgår deras ledare till det som funkat hittills. Teknikens kraft och skrämmande potential lyfts fram i hopp om att skrämma tillbaka investerarna.

Vad ska man annars göra, när bolagens tänkta guldgruva inte kan kopplas till ekonomiska resultat?

Grundlösa varningar och hot

2022 fick chattrobotar och generativ AI sitt genombrott hos allmänheten i form av ChatGPT. Sedan dess har vår vardag kantats av varningar om massarbetslöshet och att världen ska bli oigenkännlig.

Man pratar om förändring som ska få den industriella revolutionen att blekna. Total kollaps på arbetsmarknaden inom bara några år. Robotar som skriver kvalitativa doktorsavhandlingar på någon minut.

Stora ord – men fyra år senare går ungefär lika många kontorsarbetare fortfarande till jobbet.

Och visst har världen förändrats. Men kanske främst genom maktskiftet i USA och de brutala krig som plågar världen. LLM-tjänsternas påverkan på vår vardag bleknar i jämförelse. Särskilt om det ställs mot techjättarnas löften och alarmisternas varningar.

AI-revolutionen lyser med sin frånvaro och det börjar bli svårt att ta hoten på allvar.