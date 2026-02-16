16 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Realtid.se
Börs & finans

Avknoppning inte i korten för Essitys nya vd

Essity har halkat efter börsen rejält sedan introduktiponen 2017. Nya vd:n Ulrika Kolsrud sedan i somras har rivstartat med en rad aktivieteter men att haka på börsens avknoppningstrend är inte hennes främsta fokus berättar hon i en längre intervju med Realtids systertidning Dagens PS.
Essity har halkat efter börsen rejält sedan introduktionen 2017. Nya vd:n Ulrika Kolsrud sedan i somras har rivstartat med en rad initiativ men att haka på börsens avknoppningstrend är inte hennes främsta fokus berättar hon i en längre intervju med Realtids systertidning Dagens PS. (Foto: Essity)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 16 feb. 2026

”Det finns starka affärsmässiga skäl till att vi har den portfölj vi har i dag med tydliga synergieffekter mellan våra verksamheter”, svarar Essitys nya vd angående en eventuell avknoppning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Börsbarometern om ISK och annat
Spela klippet
Börs & finans

Okända skattefällan med ISK och orimliga löften

16 feb. 2026
banker
Bank & Fintech

Alla storbanker får köprekommendation – utom en

16 feb. 2026
Börs & finans

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

16 feb. 2026
Börs & finans

Megaprojekt snart klart: Kan fördubbla landets oljeproduktion

16 feb. 2026
ai
Börs & finans

Hela branscher döms ut av investerare: "AI:s mörka sida"

16 feb. 2026

Hygien- och hälsojätten har stått och stampat i kursgrafen sedan börsentrén 2017 men i en längre intervju med Dagens PS lyfter Ulrika Kolsrud istället fokus på främst en rad andra områden för att skapa värde.

Läs även: Essitys vd-avgång följs av svag kvartalsrapport – Realtid

Halkat efter sedan börs-starten

Bara plus dryga 13 procent är facit för Essitys (börskurs Essity) börsutveckling sedan bolaget knoppades av till ett eget från SCA (börskurs SCA) i juni 2017.

Under samma period är storbolagsindex OMXS30 upp 145 procent.

Så frågan om Essity ska haka på börsens avknoppningstrend för att lyfta kursen är inte orimlig.

”Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera vår verksamhet och säkerställa att portföljen är rätt sammansatt”, svarar nya vd:n Ulrika Kolsrud, som klev på i somras, men har framförallt fullt fokus på den nya organisation som sattes vid årsskiftet med fyra tydliga affärsområden.

ANNONS

”Vi är på rätt väg”

ANNONS

”Det finns tydliga synergieffekter mellan våra verksamheter, och vårt fokus ligger på att realisera den fulla potentialen i varje affärsområde – inklusive de synergier som uppstår när de samverkar”, säger hon till Dagens PS som Veckans börsprofil.

Målet för Essity är att leverera så kallad ”lönsam tillväxt”.

Så ska slumrande börsjätten lyftas: ”Avgörande roll” enligt ny vd:n

”Det här är ett område jag skulle kunna prata om hur länge som helst”, säger Ulrika Kolsrud, relativt ny vd på börsjätten Essity till Dagens PS.

Det innebär 3 procent organisk tillväxt per år och en marginal på minst 15 procent.

”Under 2025 nådde vi 14,1 procents lönsamhet, den högsta nivån på fem år, och 0,9 procents tillväxt. Vi är på rätt väg, men vi har mer att göra för att nå våra långsiktiga ambitioner”, menar storbolagets vd.

Essity har gjort flera förändringar genom åren

Under 2023 gjorde Essity en strategisk översyn för att undersöka en potentiell avknoppning av sin europeiska private label-verksamhet inom konsumentprodukter men valde till slut att behålla den har bland annat Handelsbankens mediekanal EFN rapporterat.

”Sedan börsintroduktionen har vi genomfört flera betydande strukturella förändringar”

ANNONS

Och även om Ulrika Kolsrud är förtegen om eventuella avknoppningsplaner här och nu så påminner hon om att det varit en viktig del i bolaget strategi genom åren.

”Sedan börsintroduktionen har vi genomfört flera betydande strukturella förändringar”, säger hon och utvecklar;

”Förvärvet av BSN Medical har tillfört helt nya Med tech kategorier till vår portfölj, och avyttringen av Vinda 2024 (I Kina reds anm.) visar att vi inte är främmande för stora strategiska beslut”.

Men här och nu alltså främst fokus på att skapa ”lönsam tillväxt” inom ramen för de fyra affärsområden som Essity sjösatte vid årsskiftet på de totalt 150 marknader som hälso- och hygienjätten är verksam på.

Därutöver har hon också startat ett nytt kostnadsbesparingsprogram som ska resultera i en miljard lägre kostnadsmassa totalt.

Läs även: Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen? – Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
börsbolagEssityIPOStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS