Avknoppning inte i korten för Essitys nya vd

”Vi är på rätt väg”

ANNONS

”Det finns tydliga synergieffekter mellan våra verksamheter, och vårt fokus ligger på att realisera den fulla potentialen i varje affärsområde – inklusive de synergier som uppstår när de samverkar”, säger hon till Dagens PS som Veckans börsprofil.

Målet för Essity är att leverera så kallad ”lönsam tillväxt”.

Det innebär 3 procent organisk tillväxt per år och en marginal på minst 15 procent.

”Under 2025 nådde vi 14,1 procents lönsamhet, den högsta nivån på fem år, och 0,9 procents tillväxt. Vi är på rätt väg, men vi har mer att göra för att nå våra långsiktiga ambitioner”, menar storbolagets vd.

Essity har gjort flera förändringar genom åren

Under 2023 gjorde Essity en strategisk översyn för att undersöka en potentiell avknoppning av sin europeiska private label-verksamhet inom konsumentprodukter men valde till slut att behålla den har bland annat Handelsbankens mediekanal EFN rapporterat.

”Sedan börsintroduktionen har vi genomfört flera betydande strukturella förändringar”

ANNONS

Och även om Ulrika Kolsrud är förtegen om eventuella avknoppningsplaner här och nu så påminner hon om att det varit en viktig del i bolaget strategi genom åren.

”Sedan börsintroduktionen har vi genomfört flera betydande strukturella förändringar”, säger hon och utvecklar;

”Förvärvet av BSN Medical har tillfört helt nya Med tech kategorier till vår portfölj, och avyttringen av Vinda 2024 (I Kina reds anm.) visar att vi inte är främmande för stora strategiska beslut”.

Men här och nu alltså främst fokus på att skapa ”lönsam tillväxt” inom ramen för de fyra affärsområden som Essity sjösatte vid årsskiftet på de totalt 150 marknader som hälso- och hygienjätten är verksam på.

Därutöver har hon också startat ett nytt kostnadsbesparingsprogram som ska resultera i en miljard lägre kostnadsmassa totalt.

Läs även: Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen? – Realtid