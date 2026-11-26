Storbritanniens bostadsmarknad går trögt. Nu försöker Nationwide sparka igång den med ett lån som kräver mindre säkerhet av förstagångsköpare.
Nytt bolån låter husköpare betala en procent i kontantinsats
Brittiska bolånejätten Nationwide lanserar ett nytt bolån där förstagångsköpare endast behöver betala en procent av bostadens värde i kontantinsats.
Lånet gör det möjligt att låna upp till sex gånger hushållets årsinkomst.
Nationwide, Storbritanniens största byggnadsförening och landets näst största bolåneaktör, räknar med att låna ut omkring en miljard pund om året genom den nya produkten.
Måste tjäna minst 30 000 pund
Enligt bolagets uppskattning kan upp till 5 000 förstagångsköpare per år få möjlighet att köpa sin första bostad, rapporterar Financial Times.
Bolånet, som lanserats under namnet Helping Hand 1% Deposit Mortgage, har en bindningstid på fem år och en ränta på 5,99 procent.
Som jämförelse ligger räntan på Nationwides befintliga bolån med fem procents kontantinsats på 5,69 procent.
Erbjudandet gäller befintliga hus med ett värde på högst 750 000 pund. Nyproducerade bostäder och lägenheter omfattas inte. För att kvalificera sig måste en ensam låntagare tjäna minst 30 000 pund om året.
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Bostäder blir billigare
För två låntagare är inkomstkravet 50 000 pund tillsammans. Egenföretagare omfattas inte av erbjudandet.
Lanseringen sker samtidigt som den brittiska bostadsmarknaden visar tecken på avmattning.
Antalet beviljade bolån för bostadsköp minskade med närmare en femtedel under året fram till september.
Bostadspriserna sjönk dessutom med 0,6 procent i oktober enligt Lloyds bostadsprisindex.
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Höga hyror ett hinder
Nationwide pekar på att förstagångsköpare möter två stora hinder: svårigheten att låna tillräckligt mycket och kravet på en stor kontantinsats. Höga hyror gör det samtidigt svårare för många att spara ihop till bostadsköpet.
Med ett genomsnittligt bostadspris på 235 200 pund för förstagångsköpare motsvarar en procents kontantinsats 2 352 pund. Vid fem procent krävs 11 760 pund.
Den nya låneformen innebär dock också risker. En låg kontantinsats ökar risken för negativt eget kapital om bostadspriserna faller, påpekar experter.
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