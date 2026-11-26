Brittiska bolånejätten Nationwide lanserar ett nytt bolån där förstagångsköpare endast behöver betala en procent av bostadens värde i kontantinsats.

Lånet gör det möjligt att låna upp till sex gånger hushållets årsinkomst.

Nationwide, Storbritanniens största byggnadsförening och landets näst största bolåneaktör, räknar med att låna ut omkring en miljard pund om året genom den nya produkten.

Måste tjäna minst 30 000 pund

Enligt bolagets uppskattning kan upp till 5 000 förstagångsköpare per år få möjlighet att köpa sin första bostad, rapporterar Financial Times.

Bolånet, som lanserats under namnet Helping Hand 1% Deposit Mortgage, har en bindningstid på fem år och en ränta på 5,99 procent.

Som jämförelse ligger räntan på Nationwides befintliga bolån med fem procents kontantinsats på 5,69 procent.

Erbjudandet gäller befintliga hus med ett värde på högst 750 000 pund. Nyproducerade bostäder och lägenheter omfattas inte. För att kvalificera sig måste en ensam låntagare tjäna minst 30 000 pund om året.

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