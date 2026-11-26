Den Miami-baserade förmögenhetsförvaltaren Corient har på kort tid blivit världens största oberoende aktör utanför banksektorn.

Med stöd från Abu Dhabi-baserade Mubadala Capital har bolaget genomfört 57 förvärv på sex år och förvaltar nu tillgångar på över 500 miljarder dollar.

Expansionen har accelererat under det senaste året. Bara under 2026 har Corient köpt 13 bolag, med verksamhet bland annat i Genève, Paris och på Caymanöarna.

Avvisade kontaktförsöken

Året dessförinnan förvärvades de brittiska förmögenhetsförvaltarna Stanhope Capital och Stonehage Fleming, två betydande aktörer inom segmentet för mycket förmögna kunder, skriver Financial Times.

Ambitionerna sträcker sig längre än till den nuvarande verksamheten. Corient vill bygga en global förmögenhetsförvaltare som kan utmana de etablerade storbankerna.

Tidigare i år tog bolaget även kontakt med de anrika konkurrenterna Bessemer Trust i New York och Cazenove Capital i Storbritannien med uppköpsförslag. Båda avvisade enligt uppgifter försöken.

Bakom expansionen står vd:n Kurt MacAlpine, tidigare konsult på McKinsey och chef för bolagets nordamerikanska verksamhet inom kapitalförvaltning.

ANNONS

Läs mer: Här bor USA:s ultrarika: ”Egen magisk oas”. Dagens PS