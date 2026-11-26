Corient har blivit ett känt namn i internationella finanskretsar. Med en rad uppköp expanderar bolaget i rasande fart.
Sa upp sig som konsult på McKinsey – nu driver han ett finansimperium
Den Miami-baserade förmögenhetsförvaltaren Corient har på kort tid blivit världens största oberoende aktör utanför banksektorn.
Med stöd från Abu Dhabi-baserade Mubadala Capital har bolaget genomfört 57 förvärv på sex år och förvaltar nu tillgångar på över 500 miljarder dollar.
Expansionen har accelererat under det senaste året. Bara under 2026 har Corient köpt 13 bolag, med verksamhet bland annat i Genève, Paris och på Caymanöarna.
Avvisade kontaktförsöken
Året dessförinnan förvärvades de brittiska förmögenhetsförvaltarna Stanhope Capital och Stonehage Fleming, två betydande aktörer inom segmentet för mycket förmögna kunder, skriver Financial Times.
Ambitionerna sträcker sig längre än till den nuvarande verksamheten. Corient vill bygga en global förmögenhetsförvaltare som kan utmana de etablerade storbankerna.
Tidigare i år tog bolaget även kontakt med de anrika konkurrenterna Bessemer Trust i New York och Cazenove Capital i Storbritannien med uppköpsförslag. Båda avvisade enligt uppgifter försöken.
Bakom expansionen står vd:n Kurt MacAlpine, tidigare konsult på McKinsey och chef för bolagets nordamerikanska verksamhet inom kapitalförvaltning.
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Har över 3 000 anställda
Han vill samla en fragmenterad bransch under en gemensam organisation och skapa stordriftsfördelar genom centraliserade funktioner.
Corient har i dag omkring 3 200 anställda, varav 300 delägare.
Affärsmodellen bygger på ett partnerskap där vinsterna fördelas gemensamt och medarbetarna får möjlighet att bygga upp ett långsiktigt ägande i verksamheten.
Strategin har dock väckt frågor om hur väl bolaget kan hantera den snabba tillväxten.
Förmögenhetsförvaltning för extremt rika kunder bygger ofta på långvariga personliga relationer mellan rådgivare och klienter.
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Kan flytta tillgångarna
Om förvärv leder till förändringar i arbetssätt eller försämrad service finns en risk att kunderna väljer att flytta sina tillgångar.
Utmaningarna är särskilt stora i Europa, där olika länders regelverk, skattesystem och arbetsmarknader försvårar integrationen.
Kritiker ifrågasätter därför om Corient kan förena fortsatt expansion med lönsamhet och bibehållen kundlojalitet.
Bolagets framgång kommer i hög grad att avgöras av om förvärven kan omvandlas till en sammanhållen verksamhet utan att de personliga relationer som utgör branschens kärna går förlorade.
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