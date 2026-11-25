JPMorgans vd Jamie Dimon överväger att bromsa bankens investeringar i Storbritannien efter regeringens beslut att höja skatten på banker.

Enligt uppgifter till Wall Street Journal diskuteras bland annat att minska satsningarna på bankens verksamhet i Bournemouth och ett planerat kontorsprojekt i London.

Den amerikanska storbanken räknar med att skattehöjningen innebär omkring 120 miljoner pund i extra kostnader under den period på 15 månader som den ska gälla.

Vill avskräcka andra länder

Dimon vill enligt personer med insyn i resonemangen markera mot den brittiska regeringen och samtidigt avskräcka andra länder från att införa liknande skatter, skriver Wall Street Journal.

Den brittiska regeringen, under premiärminister Andy Burnham, beslutade i den senaste budgeten att fördubbla bankernas särskilda skattetillägg på bolagsskatten från tre till sex procent.

Höjningen träder i kraft i början av 2027 och ska gälla till mars 2028. Enligt landets budgetmyndighet väntas åtgärden ge staten 1,5 miljarder pund i ökade intäkter.

JPMorgan överväger nu att dra ned på investeringarna i sitt verksamhetscentrum i Bournemouth, där banken har omkring 5 300 anställda.

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