Det blir dyrare för stora banker som JPMorgan att verka i Storbritannien framöver. Det har fått vd:n Jamie Dimon att gå i taket.
Jamie Dimon i storbråk med Storbritannien – överväger minskade investeringar
JPMorgans vd Jamie Dimon överväger att bromsa bankens investeringar i Storbritannien efter regeringens beslut att höja skatten på banker.
Enligt uppgifter till Wall Street Journal diskuteras bland annat att minska satsningarna på bankens verksamhet i Bournemouth och ett planerat kontorsprojekt i London.
Den amerikanska storbanken räknar med att skattehöjningen innebär omkring 120 miljoner pund i extra kostnader under den period på 15 månader som den ska gälla.
Vill avskräcka andra länder
Dimon vill enligt personer med insyn i resonemangen markera mot den brittiska regeringen och samtidigt avskräcka andra länder från att införa liknande skatter, skriver Wall Street Journal.
Den brittiska regeringen, under premiärminister Andy Burnham, beslutade i den senaste budgeten att fördubbla bankernas särskilda skattetillägg på bolagsskatten från tre till sex procent.
Höjningen träder i kraft i början av 2027 och ska gälla till mars 2028. Enligt landets budgetmyndighet väntas åtgärden ge staten 1,5 miljarder pund i ökade intäkter.
JPMorgan överväger nu att dra ned på investeringarna i sitt verksamhetscentrum i Bournemouth, där banken har omkring 5 300 anställda.
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Betalar mycket i skatt
Banken presenterade förra året planer på en ny kontorsbyggnad, men byggstarten är ännu inte planerad förrän nästa år, vilket Reuters rapporterade om.
Även investeringarna i ett nytt kontorsprojekt i Canary Wharf i London kan komma att ses över. Projektet uppskattas kosta omkring 5 miljarder pund, motsvarande cirka 6,6 miljarder dollar.
Det handlar dock inte om att helt överge projekten, utan snarare om att begränsa framtida utgifter.
JPMorgan har omkring 23 000 anställda i Storbritannien, vilket gör landet till en av bankens största marknader utanför USA. Sedan 2011 uppger banken att den har betalat 13,6 miljarder pund i brittisk skatt.
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Har bråkat förut
Konflikten är inte den första mellan Dimon och brittiska politiker.
Efter finanskrisen 2009 hotade han enligt uppgifter att begränsa investeringarna i London när den dåvarande Labourregeringen införde en särskild skatt på bankbonusar. Banken fortsatte dock att expandera i landet.
London är fortfarande en av världens viktigaste finansmarknader och en central del av JPMorgans internationella verksamhet, poängterar experter.
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