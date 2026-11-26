Det var när FCA förberedde sitt svar på de rättsliga utmaningarna mot programmet som myndigheten upptäckte felen. Enligt ett meddelande på torsdagen har FCA kategoriserat en mindre grupp låneavtal felaktigt.

Felet finns i underlaget till den räntejustering som används för att räkna fram ersättningen. För avtal tecknade från och med april 2014 är justeringen satt till 17 procent.

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FCA:s första bedömning är att felet påverkar justeringen med mindre än en procentenhet uppåt eller nedåt. Det motsvarar mindre än 10 pund, cirka 130 kronor, i genomsnittlig ersättning per avtal.

”Vi ber om ursäkt för den ytterligare osäkerhet detta skapar för konsumenter och företag”, skriver myndigheten.

Barclays får pausa

Felet får ändå direkta följder. Barclays Partner Finance har skickat ut erbjudanden om slutlig förlikning till kunder, där ersättningen beräknas enligt FCA:s modell. Nu har FCA bett banken att pausa erbjudandena medan myndigheten går igenom felen och vad de kan betyda.

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Barclays var först i branschen med att erbjuda tidiga utbetalningar. Enligt Moneysavingexpert gällde erbjudandena bara kunder vars klagomål banken hade bekräftat senast den 1 oktober. Banken har reserverat totalt 430 miljoner pund, cirka 5,7 miljarder kronor, för billånsersättningar.