Den brittiska finansinspektionen FCA medger fel i beräkningarna bakom ersättningsprogrammet för felaktigt sålda billån, som väntas kosta branschen omkring 120 miljarder kronor. Barclays har ombetts att pausa sina förlikningserbjudanden till kunder.
Räknefel stoppar Barclays utbetalningar till miljontals bilköpare
Det var när FCA förberedde sitt svar på de rättsliga utmaningarna mot programmet som myndigheten upptäckte felen. Enligt ett meddelande på torsdagen har FCA kategoriserat en mindre grupp låneavtal felaktigt.
Felet finns i underlaget till den räntejustering som används för att räkna fram ersättningen. För avtal tecknade från och med april 2014 är justeringen satt till 17 procent.
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FCA:s första bedömning är att felet påverkar justeringen med mindre än en procentenhet uppåt eller nedåt. Det motsvarar mindre än 10 pund, cirka 130 kronor, i genomsnittlig ersättning per avtal.
”Vi ber om ursäkt för den ytterligare osäkerhet detta skapar för konsumenter och företag”, skriver myndigheten.
Barclays får pausa
Felet får ändå direkta följder. Barclays Partner Finance har skickat ut erbjudanden om slutlig förlikning till kunder, där ersättningen beräknas enligt FCA:s modell. Nu har FCA bett banken att pausa erbjudandena medan myndigheten går igenom felen och vad de kan betyda.
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Barclays var först i branschen med att erbjuda tidiga utbetalningar. Enligt Moneysavingexpert gällde erbjudandena bara kunder vars klagomål banken hade bekräftat senast den 1 oktober. Banken har reserverat totalt 430 miljoner pund, cirka 5,7 miljarder kronor, för billånsersättningar.
Kan försena rättegången
Felen kan också påverka tidsplanen för den rättsliga prövningen. Två av parterna som utmanar programmet ska lämna in sakkunnigbevisning redan på fredag. FCA ska nu diskutera med parterna och domstolen om felen påverkar den tidsfristen och resten av processen.
Programmet utmanas av tre långivare, Volkswagen Financial Services, Mercedes-Benz Financial Services och Crédit Agricole Auto Finance, samt konsumentorganisationen Consumer Voice. Delar av programmet är redan pausade i väntan på förhandlingen i Upper Tribunal, som är planerad till februari och mars 2027.
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Långivarna har gått hårt åt myndigheten. Mercedes-Benz har enligt City AM anklagat FCA för att ha utgått från slutsatsen att provisionsupplägget var skadligt och sedan arbetat baklänges för att motivera den.
”Vi stöder ersättning till kunder som verkligen har missgynnats, men det är också viktigt att ett program är lagligt, rättvist och riktat på rätt sätt”, sa en talesperson för Volkswagen Financial Services till Reuters i april.
Branschen ska förbereda sig på inget program
Skandalen gäller dolda provisioner. Bilhandlare kunde själva sätta räntan på kundens lån, och ju högre ränta de satte, desto större provision fick de från långivaren.
Programmet omfattar 12,1 miljoner avtal tecknade mellan 2007 och 2024. Den genomsnittliga ersättningen är omkring 830 pund, knappt 11 000 kronor, per avtal. Totalt beräknas notan landa på 9,1 miljarder pund, varav 7,5 miljarder pund i ren ersättning till kunderna. Som Dagens PS har rapporterat förekommer liknande provisionsupplägg även i Sverige.
FCA upprepar nu att långivarna ska följa de regler som fortfarande gäller, men också planera för att det kanske inte blir något program alls. I så fall får klagomålen hanteras på vanligt sätt. Konsumenter som tror att de har drabbats uppmanas att klaga direkt till sin långivare.