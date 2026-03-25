En global brist på koppar närmar sig samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka kraftigt. Nu kan återöppningen av Viscariagruvan i Kiruna bli ett viktigt tillskott för Europas råvaruförsörjning. Men projektet speglar också en större konflikt kring gruvor, hållbarhet och importberoende.
Ny svensk gruva kan bli avgörande för Europa
Koppar beskrivs ofta som en nyckelråvara i det moderna samhället, med användning i allt från infrastruktur till elektronik och byggmaterial.
Efterfrågan drivs inte enbart av teknologiska trender, utan också av en långsiktig koppling till global befolkningstillväxt och ökat välstånd.
”Det finns lite koppar i allt”, säger Viscarias vd Jörgen Olsson.
Utbudet hinner inte med
Samtidigt har utbudet haft svårt att hålla jämna steg. Enligt Olsson har den globala produktionen stagnerat, medan efterfrågan ökat stadigt i takt med en växande medelklass, säger han i en intervju med Tidningen Näringslivet.
Resultatet är stigande priser och ett väntat underskott redan inom kort.
Mot den bakgrunden planerar gruvbolaget Viscaria att återstarta kopparbrytning i Kiruna, där verksamheten lades ned 1997 efter en period av låga priser.
I dag ligger kopparpriset på omkring 13 000 dollar per ton, jämfört med cirka 2 000 dollar i slutet av 1990-talet.
Kan bli en storspelare i Europa
Om projektet går enligt plan kan gruvan stå för omkring tre procent av Europas kopparproduktion och bli Sveriges näst största producent.
Produktionsstart väntas ske 2027, med full kapacitet några år senare.
Satsningen sker i ett läge där Europa är starkt importberoende. I dag importeras ungefär hälften av all koppar som används i Europa, ofta från gruvor med lägre miljökrav och långa transportkedjor. Det väcker frågor om både försörjningstrygghet och klimatpåverkan.
Pekar på hyckleri i debatten
Jörgen Olsson är kritisk till vad han beskriver som en motsägelse i den europeiska hållbarhetsdebatten. Att säga sig värna miljön men samtidigt motsätta sig gruvdrift på hemmaplan och i stället importera råvaror från andra delar av världen.
”Att säga att man bryr sig om hållbarhet och miljön, men inte vill bryta koppar här utan i stället importerar från Latinamerika, samt indirekt via produkter från direkt miljöförstörande platser, det är rent hyckleri. Jag tycker Sverige har glömt bort sitt arv som gruvnation”. säger Olsson i en längre intervju med Dagens PS.
Samtidigt är gruvprojekt förenade med omfattande miljöprövningar och lokalt motstånd.
Tillståndsprocesser i Sverige kan ta mellan 10 och 20 år, även om Viscaria fick sitt miljötillstånd på drygt tre år efter en omfattande ansökan. Olsson säger till Tidningen Näringslivet att det ska vara svårt att få tillstånd, men också mer förutsägbart.
Investeringar i miljardklass väntar
Projektet har hittills finansierats med cirka 3,7 miljarder kronor, främst från svenska investerare, och ytterligare kapital väntas tas in under 2026 .
Totalt handlar det om investeringar i miljardklassen för att möjliggöra produktion.
En annan utmaning är att nya kopparfyndigheter generellt har lägre halter än tidigare, vilket gör brytningen mer komplex och kostsam.
Samtidigt finns få realistiska alternativ till koppar i många tillämpningar, vilket ytterligare förstärker efterfrågetrycket.
Fördelar med Kiruna
För Viscaria är ambitionen att positionera sig som en av världens mest hållbara producenter, med tillgång till fossilfri el och befintlig gruvinfrastruktur i Kiruna.
Bolaget framhåller också att lokal kompetens och etablerade industrikluster ger konkurrensfördelar.