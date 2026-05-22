Sebastian Siemiatkowskis börsnoterade investmentbolag Flat Capitals försvarsatsning fortsätter att växa genom ett nytt förvärv.
Siemiatkowskis bolag satsar på explosioner och batterier
Dotterbolaget Defensor förvärvar nu det svenska defence tech-bolaget Crepitans, som besitter specialistkompetens inom energetiska material, flödeskemi och batterisystem för militär användning, inklusive system för minröjning på land och under vatten.
”Crepitans har en kompetens som tar decennier att bygga upp och som är avgörande för svensk och europeisk försvarsförmåga”, säger Defensors vd Niclas Colliander i ett pressmeddelande.
Litet bolag som ska växa
Crepitans är ett litet bolag, omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor och vinsten till 448 000 kronor. Sedan Flat Capital tog in en majoritetspost i Defensor i augusti förra året har Colliander, en tidigare stridspilot, tillträtt som vd.
Bolaget har även köpt Novator Solutions, inriktat på signalspaning och telekrig, rapporterar Breakit.
Flat Capital stuvar om
Flat Capital en strategisk omvandling. I april sålde bolaget stora AI- och mjukvarurelaterade innehav, däribland hela posterna i OpenAI, Lovable och Eleven Labs, för totalt 720 miljoner kronor med en vinst på 526 miljoner kronor.
Målet är att gå från passiv till aktiv ägare med större poster i färre bolag. Försvarsförvärven tycks vara en central del av den nya inriktningen.
Allt fler intresserade av försvarstech
Förvärvet sker mot bakgrunden av ett intensifierat europeiskt intresse för försvarstech.
Spotify-grundaren Daniel Eks investeringsbolag Prima Materia har gått in med 600 miljoner euro i den senaste finansieringsrundan för det tyska AI-försvarsbolaget Helsing, en investering som fördubblar Helsings värdering till 120 miljarder kronor och placerar det bland de fem mest värdefulla privata techbolagen i Europa.
Helsing, grundat 2021 i München, har levererat tusentals beväpnade drönare till Ukraina och tecknat kontrakt med såväl Sverige som Storbritannien och Tyskland. Bolaget har också genomfört testflygningar av ett autonomt luftstridssystem som bland annat styrde ett Saab-stridsflygplan.
Daniel Ek är inte oroad
Ek har tidigare fått utstå bojkotter mot Spotify för sitt engagemang i vapenindustrin, men avfärdar kritiken. ”Jag är säker på att folk kommer att kritisera det och det är okej. Personligen är jag inte bekymrad”, har han tidigare sagt.
Helsings tekniska överlägsenhet har också manifesterats i direkta jämförelser med konkurrenterna. Under övningen ”Haraka Storm” i Kenya i höstas träffade Helsings drönare HX-2 målet fem gånger, medan Peter Thiel-backade konkurrenten Stark missade samtliga fyra försök, vid ett tillfälle fattade batteriet eld när drönaren slog i marken.
Stark, värderat till 500 miljoner dollar och inne i ett preliminärt kontrakt på 300 miljoner euro med tyska Bundeswehr, har försvarat sig med att krascher ingår i testprocessen.