Hundratusentals övergivna kolgruvor i USA kan få ett nytt liv som storskaliga energilager. En omvandling som på samma gång kan rädda miljön, stabilisera elnätet och ge nytt hopp åt gamla gruvsamhällen.
Övergivna gruvor kan bli gigantiska batterier
Forskare vid Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har tagit fram en metod för att omvandla landets uppskattningsvis 500 000 övergivna kolgruvor till så kallad pumpad vattenkraft, eller ”vattenbatterier”.
Systemet fungerar genom att vatten pumpas upp till en högre reservoar när det finns överskottsel i nätet, för att sedan släppas ned igen och driva turbiner när efterfrågan ökar.
Redan i dag sker 90 procent av USA:s storskaliga energilagring via denna teknik. Men traditionellt kräver den tillgång till berg och kullar. Ett problem som nu potentiellt kan lösas under jord, skriver Oilprice.com.
Pumpar vatten genom komplexa gruvgångar
Med hjälp av avancerad hydrodynamisk och kemisk datormodellering simulerar ORNL-teamet hur vatten rör sig genom de gamla gruvgångarna och hur det reagerar med mineraler i marken. Det är avgörande information, eftersom miljön inne i en gruva är kemiskt aktiv och strukturellt komplex.
”Underjordisk pumpad vattenkraft är en spännande möjlighet, men vi måste övervinna utmaningar som kemisk erosion och strukturell stabilitet”, säger ORNL-forskaren Thien Nguyen till Interesting Engineering, enligt Green Matters.
Modellerna ska hjälpa industriparter att bedöma risker och fatta välgrundade beslut om design, byggnation och drift, anpassat efter varje enskild gruvas förutsättningar, uppger ORNL:s vetenskapsskribent Galen Fader för Green Matters.
Stor efterfrågan på långtidslagring
Behovet av långtidslagring är akut.
I takt med att sol- och vindkraft byggs ut, vars produktion varierar med väder och årstid, och datacenters kring AI-boomen driver upp elförbrukningen kraftigt, pressas USA:s åldrande elnät hårt.
Litiumjonbatterier, som dominerar dagens lagringsmarknad, klarar maximalt fyra timmars lagring. Pumpad vattenkraft kan lagra energi betydligt längre, skriver Scitech Daily.
Inte bara i USA
Idén är inte heller begränsad till USA. I den kanadensiska byn Cumberland på Vancouver Island undersöker forskare vid University of Victoria hur vatten i gamla gruvtunnlar kan användas som ett geotermiskt energisystem för uppvärmning och kylning av byggnader.
Vattnet håller en relativt konstant temperatur under jord, svalare än ytan på sommaren och varmare på vintern, vilket värmepumpar kan utnyttja med nära noll koldioxidutsläpp.
”Det handlar om att se dessa gamla industrilämningar med nya ögon, säger Cumberland-geologen Cory MacNeill. Det är verkligen kraftfullt att titta på all denna gruvdrift och hitta sätt att dra nytta av den ur ett miljöperspektiv.
Stora summor för uppstädning
I USA understryker Trump-administrationen själv behovet av att städa upp efter gruvepoken. Hela 725 miljoner dollar avsattes 2025 för sanering av övergivna kolgruvor.
Men om ORNL:s metod håller vad den lovar kan dessa platser göra något mer än att bara städas upp. De kan bli en aktiv del av landets energiinfrastruktur.
De gruvor som en gång drev industrialiseringen med kol kan snart bidra till ett renare och stabilare elnät.