Övergivna gruvor kan bli gigantiska batterier

Forskare vid Oak Ridge National Laboratory (ORNL) har tagit fram en metod för att omvandla landets uppskattningsvis 500 000 övergivna kolgruvor till så kallad pumpad vattenkraft, eller ”vattenbatterier”.

Systemet fungerar genom att vatten pumpas upp till en högre reservoar när det finns överskottsel i nätet, för att sedan släppas ned igen och driva turbiner när efterfrågan ökar.

Redan i dag sker 90 procent av USA:s storskaliga energilagring via denna teknik. Men traditionellt kräver den tillgång till berg och kullar. Ett problem som nu potentiellt kan lösas under jord, skriver Oilprice.com.

Pumpar vatten genom komplexa gruvgångar

Med hjälp av avancerad hydrodynamisk och kemisk datormodellering simulerar ORNL-teamet hur vatten rör sig genom de gamla gruvgångarna och hur det reagerar med mineraler i marken. Det är avgörande information, eftersom miljön inne i en gruva är kemiskt aktiv och strukturellt komplex.

”Underjordisk pumpad vattenkraft är en spännande möjlighet, men vi måste övervinna utmaningar som kemisk erosion och strukturell stabilitet”, säger ORNL-forskaren Thien Nguyen till Interesting Engineering, enligt Green Matters.

Modellerna ska hjälpa industriparter att bedöma risker och fatta välgrundade beslut om design, byggnation och drift, anpassat efter varje enskild gruvas förutsättningar, uppger ORNL:s vetenskapsskribent Galen Fader för Green Matters.