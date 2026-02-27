Sverige har glömt sitt arv som gruvnation. Det är Viscaria-vd:n Jörgen Olssons bistra slutsats.
Gruv-vd:ns kritik mot Sverige: "Det är rent hyckleri"
Gruvbolaget Viscaria vill återuppliva Sveriges roll som gruvnation – och vd:n Jörgen Olsson riktar skarp kritik mot vad han beskriver som ett svenskt och europeiskt hyckleri i kopparfrågan.
Med planerad produktionsstart 2027 i den vilande koppargruvan i Kiruna menar han att Europa står vid ett vägskäl.
Antingen måste man bryta metaller under hårda miljökrav på hemmaplan eller fortsätta importera från länder med betydligt lägre transparens, säger Olsson i en intervju med Dagens PS.
Behöver resa mer pengar
Viscaria har på drygt fem år rest 3,7 miljarder kronor för att återöppna gruvan, där merparten av kapitalet kommer från svenska institutioner och privata investerare.
Målet är att säkra totalt nio miljarder kronor och nå full produktion 2029.
Enligt bolaget kan gruvan stå för omkring tre procent av Europas kopparproduktion – ett viktigt tillskott i ett läge där EU importerar runt hälften av den koppar som konsumeras.
Lyfter fram befolkningstillväxt
Olsson pekar på att Europas ökade behov av koppar inte enbart drivs av elektrifiering och ny teknik, utan av global befolkningstillväxt och stigande välstånd.
”Jag är trött på att höra om elektrifiering, AI och elbilar när folk pratar om koppar. Det finns en hundraårig, hundraprocentig korrelation mellan ökad befolkning, växande välstånd och kopparefterfrågan”, säger Jörgen Olsson.
Samtidigt sjunker kopparhalten i världens gruvor, vilket gör ny produktion mer kostsam och tekniskt krävande.
Ska försörjas med vattenkraft
Mot den bakgrunden framhåller han Viscarias fyndighet som konkurrenskraftig, både geologiskt och logistiskt.
Gruvan ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur i Kiruna, nära malmbanan och etablerad industrimark.
Elförsörjningen sker via vattenkraft, vilket enligt bolaget ger ett av världens lägsta koldioxidavtryck för kopparproduktion.
Miljöarbete i centrum
Norden dominerar dessutom globalt inom gruvutrustning genom aktörer som Sandvik och Epiroc.
En central del i projektet har varit miljöarbetet. Miljötillståndet beviljades 2024 efter en omfattande ansökningsprocess.
Viscaria har investerat 550 miljoner kronor i ett vattenreningsverk som ska rena metallhaltigt vatten från den gamla gruvan och återanvända det i verksamheten.
”Att säga att man bryr sig om hållbarhet och miljön, men inte vill bryta koppar här utan i stället importerar från Latinamerika, samt indirekt via produkter från direkt miljöförstörande platser, det är rent hyckleri”, säger Jörgen Olsson.
