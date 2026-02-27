Gruv-vd:ns kritik mot Sverige: "Det är rent hyckleri"

Gruvbolaget Viscaria vill återuppliva Sveriges roll som gruvnation – och vd:n Jörgen Olsson riktar skarp kritik mot vad han beskriver som ett svenskt och europeiskt hyckleri i kopparfrågan.

Med planerad produktionsstart 2027 i den vilande koppargruvan i Kiruna menar han att Europa står vid ett vägskäl.

Antingen måste man bryta metaller under hårda miljökrav på hemmaplan eller fortsätta importera från länder med betydligt lägre transparens, säger Olsson i en intervju med Dagens PS.

Behöver resa mer pengar

Viscaria har på drygt fem år rest 3,7 miljarder kronor för att återöppna gruvan, där merparten av kapitalet kommer från svenska institutioner och privata investerare.

Målet är att säkra totalt nio miljarder kronor och nå full produktion 2029.

Enligt bolaget kan gruvan stå för omkring tre procent av Europas kopparproduktion – ett viktigt tillskott i ett läge där EU importerar runt hälften av den koppar som konsumeras.