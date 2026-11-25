TapTravel Nordic äger affärsresebyrån BIG Travel. Dotterbolaget Taptian gick i konkurs på egen begäran, enligt ett pressmeddelande. Konkursbeslutet kom redan den 12 november, alltså tolv dagar innan det offentliggjordes.

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Taptian har utvecklat en IT-plattform för resebokningar men har i dag ingen väsentlig verksamhet. Enligt TapTravel begärdes bolaget i konkurs för att koncernen skulle slippa fortsatta administrativa kostnader.

Garant för obligationerna

Problemet är Taptians roll i finansieringen. Bolaget är garant och har ställt säkerhet för koncernens båda obligationslån. Det gäller dels de seniora säkerställda obligationerna, som ursprungligen gavs ut för 150 miljoner kronor, dels de superseniora obligationerna på 104 miljoner kronor från december i fjol. TapTravel har dessutom pantsatt sina aktier i Taptian.

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Därför utgör konkursen en uppsägningsgrund under obligationerna. TapTravel ska nu be obligationsagenten Nordic Trustee att inleda nya skriftliga förfaranden. Där ska obligationsinnehavarna ta ställning till om de avstår från att säga upp lånen.

Bolaget vill också skjuta upp tidsfristen för att notera de superseniora obligationerna på Nasdaq Stockholm. Dessutom vill det ändra villkoren för de förslag som obligationsinnehavarna godkände så sent som den 9 november. Enligt de villkoren skulle Taptian bland annat lämna ett styrelsebeslut och bekräfta säkerheter och garantier. Konkursen inträffade tre dagar efter att innehavarna sagt ja.