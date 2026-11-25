Krisen i svenska TapTravel Nordic fördjupas när dotterbolaget Taptian försatts i konkurs. Konkursen utlöser en uppsägningsgrund för koncernens obligationer. Redan i oktober tvingades koncernen ta upp nya lån i strid med obligationsvillkoren för att klara akuta betalningar.
Ny smäll för svenska resekoncernen – dotterbolag i konkurs
TapTravel Nordic äger affärsresebyrån BIG Travel. Dotterbolaget Taptian gick i konkurs på egen begäran, enligt ett pressmeddelande. Konkursbeslutet kom redan den 12 november, alltså tolv dagar innan det offentliggjordes.
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Taptian har utvecklat en IT-plattform för resebokningar men har i dag ingen väsentlig verksamhet. Enligt TapTravel begärdes bolaget i konkurs för att koncernen skulle slippa fortsatta administrativa kostnader.
Garant för obligationerna
Problemet är Taptians roll i finansieringen. Bolaget är garant och har ställt säkerhet för koncernens båda obligationslån. Det gäller dels de seniora säkerställda obligationerna, som ursprungligen gavs ut för 150 miljoner kronor, dels de superseniora obligationerna på 104 miljoner kronor från december i fjol. TapTravel har dessutom pantsatt sina aktier i Taptian.
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Därför utgör konkursen en uppsägningsgrund under obligationerna. TapTravel ska nu be obligationsagenten Nordic Trustee att inleda nya skriftliga förfaranden. Där ska obligationsinnehavarna ta ställning till om de avstår från att säga upp lånen.
Bolaget vill också skjuta upp tidsfristen för att notera de superseniora obligationerna på Nasdaq Stockholm. Dessutom vill det ändra villkoren för de förslag som obligationsinnehavarna godkände så sent som den 9 november. Enligt de villkoren skulle Taptian bland annat lämna ett styrelsebeslut och bekräfta säkerheter och garantier. Konkursen inträffade tre dagar efter att innehavarna sagt ja.
Storägaren har lånat ut 28 miljoner
Krisen har pågått sedan i somras. Som Realtid rapporterade i början av oktober har en storägare lånat ut pengar till bolaget vid flera tillfällen. Det senaste lånet på 10 miljoner kronor bröt mot obligationsvillkoren. Totalt uppgick förskotten då till 28 miljoner kronor.
Långivaren är Ridge Capital. Ridge Capital är koncernens näst största ägare och äger obligationer i båda serierna. Ridge Capital har åtagit sig att teckna aktier för minst 50 miljoner kronor i en nyemission, och 28 miljoner av dem kvittas mot befintliga lån. Emissionen ska vara genomförd senast den 31 mars 2027. Utan den bedömer TapTravel att bolaget sannolikt inte kan betala sina skulder och att det kan tvingas begära sig självt i konkurs.
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Räntan på de superseniora obligationerna har inte betalats sedan i juli. Räntan på de seniora obligationerna som förföll i oktober är också obetald. Den 20 september uppgick förfallna kortfristiga skulder till bland annat leverantörer och kunder till omkring 45 miljoner kronor, enligt en uppdatering från bolaget.
Krympande försäljning
Samtidigt krymper affären. Under tredje kvartalet sjönk intäkterna till 144,6 miljoner kronor, från 180,7 miljoner året innan. Det är en minskning med 20 procent, enligt delårsrapporten.
Branschtidningen Business Travel News Europe uppskattar att BIG Travels bruttoförsäljning i Norden var 80 miljoner euro 2025, jämfört med 120 miljoner euro året innan.
Problemen är inte nya. Under 2025 missade TapTravel flera räntebetalningar, och enligt Travel News återkallades en konkursansökan mot BIG Travel som gällde skulder på 10 miljoner kronor.
I maj i år fick TapTravel dessutom ett vite på 2,5 miljoner kronor av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd. Det gällde bolagets information kring en missad räntebetalning sommaren 2025.