Ägaren till affärsresebyrån BIG Travel lånar för tredje gången sedan juli pengar av samma storägare, och lånet bryter mot villkoren för bolagets obligationer. Nyemissionen som var planerad till september har inte blivit av.
BIG Travel i akut pengakris – lånar i strid med obligationsvillkoren
BIG Travel beskriver sig som Sveriges största digitala aktör inom offentlig- och företagsresor och har enligt egen uppgift över 500 företags- och myndighetskunder.
Moderbolaget TapTravel Nordic meddelade under torsdagen att likviditetsproblemen fortsätter. Samma storägare som tidigare lånat ut pengar har nu gett ett nytt förskott på 10 miljoner kronor. Totalt har ägaren, som inte namnges, därmed skjutit till 28 miljoner kronor.
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Pengarna ska täcka kritiska betalningar, bland annat skulder som redan har förfallit. Bolaget skriver i pressmeddelandet att förskottet strider mot obligationsvillkoren. Det var ändå nödvändigt, enligt bolaget, för att verksamheten ska kunna fortsätta på solvent basis.
Nyemissionen som uteblev
I juli tog TapTravel ett förskott på 10 miljoner kronor och ett brygglån på 1,3 miljoner kronor. I augusti kom nästa förskott, även det i strid med obligationsvillkoren. Samtidigt förberedde bolaget en nyemission i september, där förskotten skulle kvittas mot aktier. Annars skulle de betalas kontant senast den 30 september.
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Någon nyemission har inte blivit av. Nu talar bolaget i stället om en potentiell framtida emission. Om förskotten inte kvittas där ska det nya förskottet betalas tillbaka senast den 30 november.
Stoppar kontant ränta
I måndags meddelade TapTravel att bolaget inte kan betala kontant ränta på sina obligationer förrän en långsiktig lösning är på plats.
Bolaget förhandlar med storägare och obligationsinnehavare om en nyemission och om nya villkor, bland annat längre löptid och ändrad ränta.
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Räntan på de seniora obligationerna är 13 procent. Sedan i våras betalas den genom att läggas till skulden i stället för kontant. Räntan på de superseniora obligationerna som förföll den 3 juli betalades inte fullt ut.
Skulder hos Kronofogden
I juli uppgav bolaget att BIG Travel har tvister i domstol med fordringsägare och skulder hos Kronofogden.
Vd Johan Nyrén förklarade då krisen med att kapital binds i förskottsbetalningar för resebokningar, och med utestående skulder som ska betalas tillbaka. Samtidigt hävdade bolaget att verksamheten går bra.
Granskad av branschpressen
Problemen är inte nya. I fjol begärdes BIG Travel i konkurs för skulder på 10 miljoner kronor, men konkursansökan återkallades, skrev Travel News.
I januari i år rapporterade tidningen att Fredrik Skarke, som köpte BIG Travel 2015, hade anmälts till Ekobrottsmyndigheten efter flera konkurser i sin bolagssfär. Enligt tidningen hade BIG Travel Sweden skulder på 25 miljoner kronor, varav 22,5 miljoner till 90 enskilda fordringsägare.
Skarke bestred uppgifterna och anmälde artikeln till Medieombudsmannen. I juni friade MO tidningen, men konstaterade samtidigt att MO inte kunde avgöra vad som var sant i de omstridda delarna.
I oktober förra året missade TapTravel en räntebetalning på sina seniora obligationer. Det ledde till en omstrukturering i december 2025, där bolaget gav ut superseniora obligationer på 104 miljoner kronor och nya aktier.