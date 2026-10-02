BIG Travel i akut pengakris – lånar i strid med obligationsvillkoren

BIG Travel beskriver sig som Sveriges största digitala aktör inom offentlig- och företagsresor och har enligt egen uppgift över 500 företags- och myndighetskunder.

Moderbolaget TapTravel Nordic meddelade under torsdagen att likviditetsproblemen fortsätter. Samma storägare som tidigare lånat ut pengar har nu gett ett nytt förskott på 10 miljoner kronor. Totalt har ägaren, som inte namnges, därmed skjutit till 28 miljoner kronor.

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Pengarna ska täcka kritiska betalningar, bland annat skulder som redan har förfallit. Bolaget skriver i pressmeddelandet att förskottet strider mot obligationsvillkoren. Det var ändå nödvändigt, enligt bolaget, för att verksamheten ska kunna fortsätta på solvent basis.

Nyemissionen som uteblev

I juli tog TapTravel ett förskott på 10 miljoner kronor och ett brygglån på 1,3 miljoner kronor. I augusti kom nästa förskott, även det i strid med obligationsvillkoren. Samtidigt förberedde bolaget en nyemission i september, där förskotten skulle kvittas mot aktier. Annars skulle de betalas kontant senast den 30 september.

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Någon nyemission har inte blivit av. Nu talar bolaget i stället om en potentiell framtida emission. Om förskotten inte kvittas där ska det nya förskottet betalas tillbaka senast den 30 november.