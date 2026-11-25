Värderingen spretar

Hur mycket Destinus är värt är oklart. Experter som Handelsblatt har talat med bedömer bolagsvärdet till mellan 3 och 6 miljarder dollar.

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Det är lägre än de siffror som har cirkulerat tidigare. När Helsing gick in i bolaget i oktober rapporterade Bloomberg att finansieringsrundan värderade Destinus till omkring 6 miljarder euro, enligt Finwire. Så sent som 2025 tog Destinus in kapital till en värdering på drygt 1 miljard euro.

Helsing värderades till 18 miljarder dollar när bolaget tog in kapital i somras.

Robotar till Ukraina

Destinus grundades 2021 av Mikhail Kokorich och har sitt huvudkontor i Nederländerna. Bolagets Ruta-robotar används av Ukraina.

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I april meddelade Destinus att bolaget skulle bilda ett samriskbolag med den tyska försvarsjätten Rheinmetall, Rheinmetall Destinus Strike Systems. Rheinmetall skulle äga 51 procent och Destinus 49 procent. Enligt ett pressmeddelande från i juni prioriterar samriskbolaget Ruta Block 3, en kryssningsrobot med en räckvidd på över 2 000 kilometer.

Enligt tyska sajten hartpunkt har samriskbolaget ännu inte registrerats i Tyskland. Hur ett köp från Helsing skulle påverka samarbetet med Rheinmetall är oklart.

Från mjukvara till vapen

Helsing grundades 2021 och började med AI-mjukvara som kartlägger hot på slagfältet. Sedan dess har bolaget gått allt längre in i hårdvara.

Helsing tillverkar attackdrönaren HX-2, som används av ukrainska förband. Bolaget köpte flygplanstillverkaren Grob Aircraft 2025, enligt Bloomberg. Just nu utvecklar det två system för att skjuta ner drönare, som ska nå marknaden 2027.

I november lanserade Helsing också ett AI-system för underrättelser och målutpekning, som ska vara ett europeiskt alternativ till amerikanska Palantir.

Eks storsatsning

Daniel Ek investerade i Helsing redan 2021 via sitt investmentbolag Prima Materia, som då gick in med 100 miljoner euro. Sedan dess har han lett flera kapitalrundor. Prima Materia har tidigare uppgetts äga omkring 17 procent av bolaget. Ek delar ordförandeposten med tidigare Airbus-chefen Tom Enders.

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Satsningen har gett Ek kritik. Flera artister har lämnat Spotify i protest. Ek har ändå hållit fast vid att investeringen är strategiskt viktig för Europa.

”Världen prövas på fler sätt än någonsin tidigare”, sa han till Financial Times 2025.

Även Saab har en stor post i Helsing, omkring 5 procent.