En miljon paket om dagen – och bara fem anställda i telefonkundtjänsten. Nya domstolshandlingar avslöjar omfattande brister hos snabbmodejätten Shein, som nu gått med på att betala 100 miljoner dollar i en uppgörelse med amerikanska myndigheter. Samtidigt rasar bolagets vinst.

Den amerikanska konsument- och konkurrensmyndigheten Federal Trade Commission (FTC) lämnade på tisdagen in en stämningsansökan och ett förslag till förlikning med Shein till en federal domstol i Kalifornien.

Enligt myndigheten står Shein för närmare hälften av den amerikanska snabbmodemarknaden och skickar närmare en miljon paket om dagen till USA.



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Trots de stora volymerna hade bolaget i september förra året endast fem kundtjänstmedarbetare som hanterade telefonärenden från amerikanska konsumenter. Telefonnummer till kundtjänsten saknades dessutom på bolagets hemsida, enligt FTC:s stämningsansökan.

Tiotusentals kunder har rapporterat leveransförseningar. I vissa fall har varorna aldrig kommit fram.

Anklagas för att ha dolt negativa recensioner

Myndigheten anklagar också Shein för att systematiskt ha undertryckt negativa kundrecensioner och samtidigt publicerat positiva omdömen.

Även bolagets uppgifter om leverantörernas arbetsvillkor och råvarornas ursprung ifrågasätts. Bomull som marknadsförts som amerikansk har vid tester visat sig komma från Kina.



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De 100 miljoner dollar som Shein gått med på att betala ska användas för att kompensera drabbade konsumenter. Uppgörelsen innehåller även krav på förändringar av bolagets kundtjänst och marknadsföring.

Shein uppger till Reuters att bolaget inte medger något rättsligt ansvar och bestrider delar av myndighetens beskrivning. Förlikningen måste godkännas av domstolen.