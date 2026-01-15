17 jan. 2026

Krisbolaget försöker rädda sig med nytt lån

sergelgruppen
Klaus Reimer är vd på Sergelgruppen. (Foto: Pressbild).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 15 jan. 2026

30 miljoner kronor ska pumpas in i Sergelgruppen. Det ger de nuvarande obligationsägarna en tuffare situation.

Inkassokoncernen Sergelgruppen försöker stärka sin ansträngda likviditet genom att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner kronor med så kallad super senior-status.

Upplägget innebär att den nya finansieringen får företräde framför befintliga långivare vid en eventuell konkurs.

Det försämrar i sin tur återbetalningsmöjligheterna för nuvarande obligationsägare, skriver Finanswatch.

Ska betala leverantörsskulder

Bolaget har vänt sig till innehavare av obligationer om totalt cirka 400 miljoner kronor för att få deras godkännande.

Enligt bolaget ska lånet användas för att betala förfallna leverantörsskulder och säkra den fortsatta driften.

Sergelgruppen har omkring 200 anställda i Norden och ägs av Ewa Glennow, som även kontrollerar Marginalen Bank.

Har problem med likviditeten

Bakgrunden är återkommande likviditetsproblem. Bolaget har tidigare brutit mot villkoren i en senior säkerställd obligation efter att likviditeten fallit under avtalad nivå.

Det egna kapitalet är kraftigt negativt och både leverantörs- och skatteskulder har vuxit.

Den nya obligationen löper på ett år och har en hög ränta, vilket speglar den ökade risken.

Förhandlingar pågår med större obligationsägare, som har kort tid på sig att ta ställning till förslaget.

LånlikviditetObligationer
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

