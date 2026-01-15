Krisbolaget försöker rädda sig med nytt lån

Inkassokoncernen Sergelgruppen försöker stärka sin ansträngda likviditet genom att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner kronor med så kallad super senior-status.

Upplägget innebär att den nya finansieringen får företräde framför befintliga långivare vid en eventuell konkurs.

Det försämrar i sin tur återbetalningsmöjligheterna för nuvarande obligationsägare, skriver Finanswatch.

Ska betala leverantörsskulder

Bolaget har vänt sig till innehavare av obligationer om totalt cirka 400 miljoner kronor för att få deras godkännande.

Enligt bolaget ska lånet användas för att betala förfallna leverantörsskulder och säkra den fortsatta driften.

Sergelgruppen har omkring 200 anställda i Norden och ägs av Ewa Glennow, som även kontrollerar Marginalen Bank.