30 miljoner kronor ska pumpas in i Sergelgruppen. Det ger de nuvarande obligationsägarna en tuffare situation.
Krisbolaget försöker rädda sig med nytt lån
Mest läst i kategorin
Ekonom: Globalt handelskrig hotar efter Trumputspel
Internationellt är stödet för USA:s anspråk på Grönland obefintligt. Nya tullar skulle innebära en allvarlig eskalering och riskera att handelskonflikter som gått på sparlåga blossar upp igen, tror Robert Bergqvist. Donald Trump hotar med tullar mot alla som inte stödjer USA:s planer på att ta över Grönland. Det kan bli droppen för omvärlden – och …
Euro på ny botten – kronan fortsätter att överraska
En euro har inte varit såhär billig sedan slutet av 2022. Den svenska kronan inleder däremot 2026 med förnyad styrka. Svensk import från euroområdet och resor till Europa har blivit ännu lite billigare när kronan fortsätter att överraska med styrkebesked. Trots att Sveriges styrränta ligger lägre än ECB:s fortsätter en euro att bli billigare och …
Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister. EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit. Stora ord …
Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa
Europeiska försvarsaktier har inlett 2026 med kraftiga uppgångar sedan årsskiftet. Eskalerande geopolitiska spänningar driver på investerarintresset. Flera viktiga europeiska försvarsbolag nådde i början av veckan nya rekordnivåer på börsen, med uppgångar på upp till 1,2 procent i måndags. JP Morgan har justerat upp sina riktkurser för bolag som BAE Systems, som fick en ny riktkurs …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Inkassokoncernen Sergelgruppen försöker stärka sin ansträngda likviditet genom att ta upp ett nytt lån på 30 miljoner kronor med så kallad super senior-status.
Upplägget innebär att den nya finansieringen får företräde framför befintliga långivare vid en eventuell konkurs.
Det försämrar i sin tur återbetalningsmöjligheterna för nuvarande obligationsägare, skriver Finanswatch.
Ska betala leverantörsskulder
Bolaget har vänt sig till innehavare av obligationer om totalt cirka 400 miljoner kronor för att få deras godkännande.
Enligt bolaget ska lånet användas för att betala förfallna leverantörsskulder och säkra den fortsatta driften.
Sergelgruppen har omkring 200 anställda i Norden och ägs av Ewa Glennow, som även kontrollerar Marginalen Bank.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Har problem med likviditeten
Bakgrunden är återkommande likviditetsproblem. Bolaget har tidigare brutit mot villkoren i en senior säkerställd obligation efter att likviditeten fallit under avtalad nivå.
Det egna kapitalet är kraftigt negativt och både leverantörs- och skatteskulder har vuxit.
Den nya obligationen löper på ett år och har en hög ränta, vilket speglar den ökade risken.
Förhandlingar pågår med större obligationsägare, som har kort tid på sig att ta ställning till förslaget.
ANNONS
Läs mer: Världsledarna står i kö för att skaka hand med Xi. Realtid
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.