En ny investeringsfilosofi sprider sig som en löpeld bland världens största pensionsfonder och förmögenhetsfonder. Den så kallade Total Portfolio Approach, eller TPA, utmanar decennier av etablerad praxis. Frågan är om den verkligen håller vad den lovar.
Ny investeringstrend skakar om fondjättarna – men fungerar den?
Mest läst i kategorin
Överraskande siffor: USA största mottagare av kinesiska lån
Medan Kina länge har kritiserats för sin utlåning till utvecklingsländer visar ny forskning att USA faktiskt är den största mottagaren av kinesisk finansiering. En omfattande studie från forskningsinstitutet AidData vid College of William and Mary visar att kinesiska statsägda enheter har lånat ut eller beviljat totalt 2,2 biljoner dollar i stöd och krediter till över …
Spanien mot Tyskland – vem tar makten över ECB?
Kapplöpningen om att efterträda Christine Lagarde som ECB-chef har inletts. Två tungviktare som aldrig haft presidentposten dyker upp som favoriter. En omfattande chefsomsättning väntar Europeiska centralbanken under de kommande två åren. När Christine Lagardes mandatperiod löper ut i oktober 2027 blir det startskottet för en av de mest betydelsefulla rekryteringsprocesserna i EU:s moderna historia. Fyra …
AI-frossa på börserna: "Kan eskalera"
Det skakar i AI-sektorn. Börskurserna i de stora techjättarna faller världen över. Om inte dominanten, amerikanska Nvidia, levererar ett bra resultat på onsdag kan det bli riktigt illa. Då skulle det här kunna eskalera, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Det har varit lite småskakigt på världens börser den senaste veckan. I natt har Asienbörserna …
Konkurserna exploderar bland hållbarhetsbolagen
Hållbarhetssektorns konkurser ökade med 37 procent förra året – samtidigt som investeringarna rasar till lägsta nivån på åtta år. Northvolts 90 miljarder i skulder är bara toppen på ett isberg. Impactbolagen ökade sina konkurser med 37 procent mellan 2023 och 2024, medan samtliga svenska konkurser steg med 21 procent, enligt kreditföretaget UC. Samtidigt rasar investeringarna. …
Milt och blåsigt talar för stabil elvinter
Milt väder, enligt prognoserna, och bra förutsättningar för all form av elproduktion. Det ser stabilt ut inför vintern. ”Det gör att risken för riktigt höga priser är liten”, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia. Runt 80–85 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige och ungefär hälften så högt i norra. Så ser elprisprognoserna ut i …
Senare i november röstar styrelsen för Kaliforniens gigantiska pensionsfond CalPERS, som förvaltar 587 miljarder dollar, om att överge sin traditionella investeringsmodell till förmån för TPA.
Om förslaget går igenom ansluter sig fonden till en växande skara institutionella investerare, däribland Singapores statliga förmögenhetsfond GIC, Australiens Future Fund och Kanadas CPP Investments, skriver Bloomberg.
”Blockhandel” gör Australien sårbart
I Australien har så kallad blockhandel blivit allt vanligare. Det kan dock vara ett hot mot företagens likviditet och lägga grunden för kris.
Lämnar kategorier bakom sig
Den traditionella metoden, Strategic Asset Allocation (SAA), bygger på att en styrelse bestämmer en fast fördelning mellan tillgångsslag.
Till exempel 40 procent aktier, 40 procent obligationer och 20 procent andra investeringar. Denna fördelning justeras sedan endast sporadiskt.
TPA tar ett helt annat grepp. Istället för att dela upp kapitalet i fasta tillgångskategorier, tillåter metoden investeringsteamen att kontinuerligt väga olika investeringar mot varandra och flytta kapital dit det ger bäst avkastning för hela portföljen.
Läs även:
Bästa och sämsta PPM-fonden för din pension. E55
En börsnoterad aktie kan ställas mot en privat kreditinvestering i en och samma analys.
”Med en SAA tenderar du att få ett problem där tillgångsslag optimerar för sin egen tillgångsklass, så du kan få oavsiktlig koncentration eller överdiversifiering”, sa Stephen Gilmore, CalPERS nya investeringschef, vid ett styrelsemöte i september.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Imponerande siffror – men är de verkliga?
Förespråkare för TPA pekar på imponerande prestationsdata.
En rapport från 2024 av konsultfirman Willis Towers Watson och Future Fund visade att TPA-fonder överträffade SAA-fonder med 1,8 procentenheter per år över tio år.
Willis Towers Watsons Thinking Ahead Institute har dessutom räknat fram en genomsnittlig överprestation på 1,7 procentenheter årligen för TPA-investerare.
Missa inte:
Fondsparare förlorar avkastning – trots rätt fondval. Realtid
Men Financial Times granskning av siffrorna väcker frågetecken. När tidningen analyserade tre av TPA:s flaggskepp, Nya Zeelands statliga förmögenhetsfond, Singapores GIC och Kanadas pensionsfond, blev bilden mer komplicerad.
Svårt att avgöra hur bra prestationen är
Nya Zeelands fond har visserligen presterat starkt, men mycket av överavkastningen kom från stora valutasatsningar, enligt FT.
Läs även:
Se upp: Stora avgiftsskillnader mellan börsens nya försvarsfonder. Dagens PS
GIC:s resultat visade sig faktiskt ligga under den risknivå som regeringen godkänt. Kanadas pensionsfond hade en tiårsavkastning på 8,4 procent, något lägre än de 8,7 procent som en enkel indexfond med 85 procent aktier och 15 procent obligationer skulle ha gett..
Problemet är att många TPA-fonder mäter sin ”överavkastning” mot mål som är lätta att slå, snarare än mot verkliga marknadsjämförelser. Det gör det svårt att avgöra om de verkligen levererar.
Flexibilitet i osäkra tider
Trots de tvetydiga bevisen fortsätter TPA att vinna mark.
Michael Wissell, investeringschef på Kanadas Healthcare of Ontario Pension Plan som förvaltar omkring 88 miljarder dollar, förklarar varför för Bloomberg:
”Din SAA byggdes med marknader i jämvikt. Det har aldrig varit fallet. Det finns alltid något ur jämvikt. Och när du använder en modell som bygger på något som helt enkelt inte är sant, kan du hamna i trubbel.”
Missa inte:
Förmögna privatpersoner skiftar makten i private equity. Realtid
Andra analytiker framhåller TPA:s flexibilitet som en fördel. Om en privat equity-allokering växer från 15 till 20 procent behöver en TPA-fond inte sälja dessa innehav vid ofördelaktiga priser. Den kan istället minska i börsnoterade aktier eftersom båda ses som aktieinvesteringar drivna av liknande krafter.
Riskerna med det nya
Men övergången till TPA är inte riskfri.
Metoden överför mycket makt till investeringschefen, samtidigt som styrelsen fortfarande står på kroken om stora satsningar går fel.
Läs även:
Warren Buffett: Så har alla råd att investera. Dagens PS
Dessutom saknas det konsensus om vad TPA egentligen är. Jayne Bok, chef för investeringar i Asien på WTW, säger till Bloomberg att risken finns att ”många kommer att säga att de redan gör det när de i grunden fejkar”.
När CalPERS styrelse röstar om TPA senare denna månad, kommer beslutet att noga följas av investeringsvärlden.
För medan TPA må vara den heta nya trenden, återstår det att se om den verkligen är lika revolutionerande som dess förespråkare hävdar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet