Ny investeringstrend skakar om fondjättarna – men fungerar den?

Senare i november röstar styrelsen för Kaliforniens gigantiska pensionsfond CalPERS, som förvaltar 587 miljarder dollar, om att överge sin traditionella investeringsmodell till förmån för TPA.

Om förslaget går igenom ansluter sig fonden till en växande skara institutionella investerare, däribland Singapores statliga förmögenhetsfond GIC, Australiens Future Fund och Kanadas CPP Investments, skriver Bloomberg.

Lämnar kategorier bakom sig

Den traditionella metoden, Strategic Asset Allocation (SAA), bygger på att en styrelse bestämmer en fast fördelning mellan tillgångsslag.

Den enorma pensionsfonden CalPERS ska nu anamma TPA. (Foto: Rich Pedroncelli / AP /TT)

Till exempel 40 procent aktier, 40 procent obligationer och 20 procent andra investeringar. Denna fördelning justeras sedan endast sporadiskt.

TPA tar ett helt annat grepp. Istället för att dela upp kapitalet i fasta tillgångskategorier, tillåter metoden investeringsteamen att kontinuerligt väga olika investeringar mot varandra och flytta kapital dit det ger bäst avkastning för hela portföljen.

En börsnoterad aktie kan ställas mot en privat kreditinvestering i en och samma analys.

”Med en SAA tenderar du att få ett problem där tillgångsslag optimerar för sin egen tillgångsklass, så du kan få oavsiktlig koncentration eller överdiversifiering”, sa Stephen Gilmore, CalPERS nya investeringschef, vid ett styrelsemöte i september.