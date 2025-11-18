Realtid
Ny investeringstrend skakar om fondjättarna – men fungerar den?

TPA blir allt mer populärt. Men frågan är hur pass bra det egentligen är. (Foto: Chris Liverani /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

En ny investeringsfilosofi sprider sig som en löpeld bland världens största pensionsfonder och förmögenhetsfonder. Den så kallade Total Portfolio Approach, eller TPA, utmanar decennier av etablerad praxis. Frågan är om den verkligen håller vad den lovar.

Senare i november röstar styrelsen för Kaliforniens gigantiska pensionsfond CalPERS, som förvaltar 587 miljarder dollar, om att överge sin traditionella investeringsmodell till förmån för TPA.

Om förslaget går igenom ansluter sig fonden till en växande skara institutionella investerare, däribland Singapores statliga förmögenhetsfond GIC, Australiens Future Fund och Kanadas CPP Investments, skriver Bloomberg.

Lämnar kategorier bakom sig

Den traditionella metoden, Strategic Asset Allocation (SAA), bygger på att en styrelse bestämmer en fast fördelning mellan tillgångsslag.

Den enorma pensionsfonden CalPERS ska nu anamma TPA. (Foto: Rich Pedroncelli / AP /TT)

Till exempel 40 procent aktier, 40 procent obligationer och 20 procent andra investeringar. Denna fördelning justeras sedan endast sporadiskt.

TPA tar ett helt annat grepp. Istället för att dela upp kapitalet i fasta tillgångskategorier, tillåter metoden investeringsteamen att kontinuerligt väga olika investeringar mot varandra och flytta kapital dit det ger bäst avkastning för hela portföljen.

En börsnoterad aktie kan ställas mot en privat kreditinvestering i en och samma analys.

”Med en SAA tenderar du att få ett problem där tillgångsslag optimerar för sin egen tillgångsklass, så du kan få oavsiktlig koncentration eller överdiversifiering”, sa Stephen Gilmore, CalPERS nya investeringschef, vid ett styrelsemöte i september.

Imponerande siffror – men är de verkliga?

Förespråkare för TPA pekar på imponerande prestationsdata.

En rapport från 2024 av konsultfirman Willis Towers Watson och Future Fund visade att TPA-fonder överträffade SAA-fonder med 1,8 procentenheter per år över tio år.

Willis Towers Watsons Thinking Ahead Institute har dessutom räknat fram en genomsnittlig överprestation på 1,7 procentenheter årligen för TPA-investerare.

Men Financial Times granskning av siffrorna väcker frågetecken. När tidningen analyserade tre av TPA:s flaggskepp, Nya Zeelands statliga förmögenhetsfond, Singapores GIC och Kanadas pensionsfond, blev bilden mer komplicerad.

Svårt att avgöra hur bra prestationen är

Nya Zeelands fond har visserligen presterat starkt, men mycket av överavkastningen kom från stora valutasatsningar, enligt FT.

GIC:s resultat visade sig faktiskt ligga under den risknivå som regeringen godkänt. Kanadas pensionsfond hade en tiårsavkastning på 8,4 procent, något lägre än de 8,7 procent som en enkel indexfond med 85 procent aktier och 15 procent obligationer skulle ha gett..

Problemet är att många TPA-fonder mäter sin ”överavkastning” mot mål som är lätta att slå, snarare än mot verkliga marknadsjämförelser. Det gör det svårt att avgöra om de verkligen levererar.

Flexibilitet i osäkra tider

Trots de tvetydiga bevisen fortsätter TPA att vinna mark.

Michael Wissell, investeringschef på Kanadas Healthcare of Ontario Pension Plan som förvaltar omkring 88 miljarder dollar, förklarar varför för Bloomberg:

”Din SAA byggdes med marknader i jämvikt. Det har aldrig varit fallet. Det finns alltid något ur jämvikt. Och när du använder en modell som bygger på något som helt enkelt inte är sant, kan du hamna i trubbel.”

Andra analytiker framhåller TPA:s flexibilitet som en fördel. Om en privat equity-allokering växer från 15 till 20 procent behöver en TPA-fond inte sälja dessa innehav vid ofördelaktiga priser. Den kan istället minska i börsnoterade aktier eftersom båda ses som aktieinvesteringar drivna av liknande krafter.

Riskerna med det nya

Men övergången till TPA är inte riskfri.

Metoden överför mycket makt till investeringschefen, samtidigt som styrelsen fortfarande står på kroken om stora satsningar går fel.

Dessutom saknas det konsensus om vad TPA egentligen är. Jayne Bok, chef för investeringar i Asien på WTW, säger till Bloomberg att risken finns att ”många kommer att säga att de redan gör det när de i grunden fejkar”.

När CalPERS styrelse röstar om TPA senare denna månad, kommer beslutet att noga följas av investeringsvärlden.

För medan TPA må vara den heta nya trenden, återstår det att se om den verkligen är lika revolutionerande som dess förespråkare hävdar.

FonderInvesteringUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

