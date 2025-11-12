Amerikanska investerare förlorade 1,2 procentenheter per år i avkastning mellan 2015 och 2024 – trots att de valde rätt fonder. Här är faktorerna som knäckte resultaten – och vad de betyder för dig.
Fondsparare förlorar avkastning – trots rätt fondval
Mest läst i kategorin
”Hit men inte längre” om minimilön i EU
Sverige och Danmark får delvis rätt av EU:s domstol i sin protest mot EU:s direktiv om minimilöner. Beslutet välkomnas – men både regering och näringsliv hade velat gå längre. I tisdagens utslag slår domarna ner på två av bestämmelserna i de omdiskuterade nya regler om minimilöner som drevs igenom i EU 2022. ”Vi är försiktigt …
Storbanken ser 33 procent uppsida i kurskrascharen
Aktien har tappat runt 70 procent sedan toppen och är på minus även i år. Men inför rapporten senare i veckan sätter Swedbank köp och ser potential till rejäl uppgång. ”Fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkast, och vi bedömer att återhämtningen fortsätter in i 2026”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Johan Sjöberg i den färska analysen. …
AP3 backar efter kritikstorm – säljer av med brakförlust
Tredje AP-fonden har sålt hälften av sitt innehav i kasinoleverantören Hacksaw, endast fyra månader efter bolagets börsnotering. Försäljningen, som innebär en förlust på 18,3 miljoner kronor, kommer efter upprepade anklagelser om att investeringen strider mot pensionsfondens hållbarhetsregler. AP3 har avyttrat drygt tre miljoner aktier värda 210 miljoner kronor, visar uppgifter från ägardatatjänsten Holding, rapporterar EFN. …
Nvidia-chefen: Kina kommer vinna AI-racet
Nvidias vd Jensen Huang varnar för att Kinas lägre energipriser för datacenter och liberalare regelverk kring AI kommer göra att landet går om USA. Kina kommer att vinna AI-racet, säger han till Financial Times. Uttalandet kommer i samband med att han kommenterat att USA inte tillåter Nvidia att sälja sina mest avancerade AI-chip till Kina. …
Förmögna privatpersoner skiftar makten i private equity
Pensionsfonder och stiftelser har dominerat private equity i decennier. Nu varnar de för att småsparare pressar bort dem från affärsborden. Evergreen-fonder lockade över 88 miljarder euro under första halvåret 2025 – enbart i Europa. Dubbleringen på tolv månader får nu branschens tungviktare att reagera, skriver Financial Times. Institutionella investerare som pensionsfonder ser sitt inflytande krympa …
Morningstars årliga ”Mind the Gap”-studie har analyserat över 25 000 amerikanska fonder och börshandlade fonder mellan 2015 och 2024.
Årsförlusten på 1,2 procentenheter i avkastning motsvarade 15 procent av fondernas totala avkastning – mer än vad de flesta fondavgifter kostar.
Läs mer:
Carl Hamilton: Inget annat land i Europa har gjort om något liknande.
”Jag skulle säga att ditt egna investerarbeteende är minst lika viktig som avgiften”, säger Optis sparpsykolog Niklas Laninge till Realtid.
ETF-sparare förlorade mest
Det mest överraskande i Morningstars analys är kanske att investerare i börshandlade fonder, ETF:er, tappade ännu mer avkastning än traditionella fondsparare.
ETF-investerare förlorade 1,7 procentenheter årligen.
Samtidigt presterade indexfonder nästan lika dåligt som aktivt förvaltade fonder när det gäller investerarnas faktiska resultat.
Passiva fonder hade ett gap på 1,3 procentenheter per år, aktivt förvaltade 1,5 procentenheter.
Studiens viktigaste nyhet är två nya analysdimensioner: tracking error och cash flow volatility. Ju mer rörelse, desto sämre utfall för spararna.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Stora kursrörelser utlöser panikhandel
Fonder med högst volatilitet i kapitalflöden, ett mått på hur mycket investerare handlar, visade ett gap på 1,8 procentenheter årligen. Fonder där spararna var mer stillsamma landade på 0,8 procentenheter.
”Alla beteenden behöver någon sorts signal på att du kan agera. Kursrörelser är en av de mest centrala triggers för privatsparare. Man kan se dem i sin app och man kan läsa om dem på finanstwitter eller i affärspressen. Då blir det svårt att låta bli”, säger Laninge.
Fonder som avvek mest från sitt jämförelseindex hade samtidigt ett gap på 1,6 procentenheter, jämfört med 0,9 procentenheter för fonder som höll sig närmare index.
Stress tvingar fram dåliga beslut
Laninge pekar på flera psykologiska mekanismer bakom resultaten. En central faktor är ”action bias” – människors benägenhet att agera när de känner stress eller oro.
”Det kan triggas av fomo, att något händer, men också av ras – då vill vi människor agera för att bli av med den jobbiga känslan. Vi vill vara handlingskraftiga”, förklarar han.
En annan mekanism är Dunning-Kruger-effekten.
”När man börjar hålla på med ett område börjar man snabbt känna sig som ett proffs, medan de facto proffsen känner sig mer som nybörjare”, säger Laninge.
Branschen tjänar på aktivitet
Laninge riktar också skarp kritik mot finansbranschen.
”Det är väldigt få aktörer som inte har tagit tillfället i akt att göra privatsparare till daytraders. Titta på USA, deras moderna investeringsappar blir mer och mer lika sportspel”, säger han.
Sparpsykologen nämner Robinhood som exempel på en affärsmodell där företaget tjänar mer ju fler transaktioner kunderna gör. Även courtage fungerar på samma sätt.
”Om jag ska vara cynisk finns det en väldigt stor del av finansbranschens som inte har så stort intresse av att berätta för sina kunder att man på storgruppsnivå presterar sämre än om man bara följer det globala världsindexet”, säger Laninge.
Detta fungerar bäst
De enda fondsparare som nästan helt undgick fällan var investerare i allokeringsfonder – färdiga portföljer som automatiskt balanserar mellan aktier och räntor.
Dessa sparare fångade 97 procent av fondernas avkastning – med ett gap på bara 0,1 procentenheter per år.
I motsatt ända hamnade obligations- och kommunobligationsfonder, där investerare bara fick med sig hälften av avkastningen.
Laninges råd till den som känner igen sig är tydligt: låt 90 procent av det långsiktiga sparandet spegla det globala indexet så brett som möjligt.
Om aktier är en hobby ska det vara 5-10 procent av kapitalet – inte hela portföljen.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.