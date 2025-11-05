Pensionsfonder och stiftelser har dominerat private equity i decennier. Nu varnar de för att småsparare pressar bort dem från affärsborden.
Förmögna privatpersoner skiftar makten i private equity
Mest läst i kategorin
ETF-handeln rusar: "Allt fler upptäcker fördelarna"
”Sverige har alltid legat långt fram när det kommer till investeringar och vi ser mer och mer hur investerare har upptäcker fördelarna och mångfalden i ETF-erna på börsen.” Det säger Helena Wedin, Head of ETF & ETP, Nasdaq European Markets, till Realtid apropå att intresset för så kallade ETF:er har rusat kraftigt på Stockholmsbörsen senaste …
Danska bantningsjätten sänker prognos igen
Den danska bantningsjätten Novo Nordisk missar återigen att leva upp till förväntningarna. Det tidigare succéföretaget har haft stora problem senaste året när konkurrensen hårdnat. Aktien är ned 50 procent i år. Novo Nordisk redovisar för andra kvartalet på raken ett lägre resultat än väntat. Bolaget sänker samtidigt försäljningsprognosen för helåret, för tredje gången i år. …
"Sparkonto borde namnskyddas som falukorv"
En granskning från Sveriges Radio Ekot avslöjar att majoriteten av storbankerna marknadsför sparkonton som inte ger någon avkastning överhuvudtaget. Nu kräver Dagens PS börsreporter att sparkonton namnskyddas – på samma sätt som falukorv. När Sveriges Radio Ekot granskade storbankernas utbud upptäcktes något som får Dagens PS börsreporter David Ingnäs att dra paralleller till charkdisken. Tre …
Män förlorar tusenlappar – forskaren avslöjar varför
De trodde sig kunna slå marknaden. Men Avanzas siffror visar något helt annat: aktiesparare går back medan fondsparare tjänar pengar. Under de senaste fem åren har sparare med enbart fonder i portföljen gjort en medianavkastning på 9,7 procent per år. De som bara ägt aktier? Minus 1,3 procent. Anders Anderson, docent på Handelshögskolan i Stockholm, …
Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll
På Spaniens solkust har bostadspriserna exploderat under året. Men i Barcelona går utvecklingen åt motsatt håll – där kostar det nu mindre att köpa bostad än för tolv månader sedan. Malaga har fått se priserna stiga med 17 procent bara i år. Murcia och Almeria ligger inte långt efter med ökningar på 13 procent. Kontrasten …
Evergreen-fonder lockade över 88 miljarder euro under första halvåret 2025 – enbart i Europa.
Dubbleringen på tolv månader får nu branschens tungviktare att reagera, skriver Financial Times.
Institutionella investerare som pensionsfonder ser sitt inflytande krympa när förmögna privatpersoner köper sig in genom dessa nya fondstrukturer.
Avgiftsfria investeringar försvinner
Institutional Limited Partners Association, som företräder pensionsfonder och kapitalförvaltare, larmar om att beslutsprocessen förändras.
”Investeringsbeslut relaterade till enskilda affärer kan påverkas av behoven hos småspararfonden, vilket kan stå i konflikt med den institutionella fondens intressen”, säger organisationen till Financial Times.
Traditionellt har pensionsfonder fått investera direkt i portföljbolag utan extra avgifter. Men förvaltare som styr evergreen-fonder har nu en konstant ström av avgiftsbelagt kapital från privatpersoner, vilket minskar incitamenten att erbjuda dessa möjligheter.
Tidspress hotar avkastning
Evergreen-fonder måste placera insatt kapital omedelbart för att upprätthålla avkastningen. Slutna fonder använder däremot pengarna först när rätt affär dyker upp.
Skillnaden skapar tidspress som riskerar att försämra investeringskvaliteten, menar institutionella aktörer.
”Volymen av investeringar som behövs för att tillfredsställa småsparkapitalet”, beskriver Neal Prunier, chef för branschfrågor på ILPA, det nya läget för Financial Times.
Private equity har historiskt levererat överlägsen avkastning jämfört med andra tillgångsslag – men den kan komma att förändras, konstaterar Prunier.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.