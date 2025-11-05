Realtid
Förmögna privatpersoner skiftar makten i private equity

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Pensionsfonder och stiftelser har dominerat private equity i decennier. Nu varnar de för att småsparare pressar bort dem från affärsborden.

Evergreen-fonder lockade över 88 miljarder euro under första halvåret 2025 – enbart i Europa.

Dubbleringen på tolv månader får nu branschens tungviktare att reagera, skriver Financial Times.

Institutionella investerare som pensionsfonder ser sitt inflytande krympa när förmögna privatpersoner köper sig in genom dessa nya fondstrukturer.

Avgiftsfria investeringar försvinner

Institutional Limited Partners Association, som företräder pensionsfonder och kapitalförvaltare, larmar om att beslutsprocessen förändras.

”Investeringsbeslut relaterade till enskilda affärer kan påverkas av behoven hos småspararfonden, vilket kan stå i konflikt med den institutionella fondens intressen”, säger organisationen till Financial Times.

Traditionellt har pensionsfonder fått investera direkt i portföljbolag utan extra avgifter. Men förvaltare som styr evergreen-fonder har nu en konstant ström av avgiftsbelagt kapital från privatpersoner, vilket minskar incitamenten att erbjuda dessa möjligheter.

Tidspress hotar avkastning

Evergreen-fonder måste placera insatt kapital omedelbart för att upprätthålla avkastningen. Slutna fonder använder däremot pengarna först när rätt affär dyker upp.

Skillnaden skapar tidspress som riskerar att försämra investeringskvaliteten, menar institutionella aktörer.

”Volymen av investeringar som behövs för att tillfredsställa småsparkapitalet”, beskriver Neal Prunier, chef för branschfrågor på ILPA, det nya läget för Financial Times.

Private equity har historiskt levererat överlägsen avkastning jämfört med andra tillgångsslag – men den kan komma att förändras, konstaterar Prunier.

