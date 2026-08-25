Afrika sätter hårt mot hårt i mineraljakten – Kina tvingas vika sig

Afrikanska länder försöker ta större kontroll över sina kritiska mineraler och använda råvarorna för att stärka sin ekonomiska och geopolitiska position.

Minst 14 afrikanska länder har sedan 2023 infört exportförbud eller kvoter för mineraler som kobolt, mangan och litium, i syfte att tvinga utländska gruvbolag att investera i lokal förädling.

Afrikas underjordiska tillgångar motsvarar omkring en tredjedel av världens metaller som är viktiga för energiomställningen, halvledartillverkning och försvarsindustrin.

Har stärkt sin position

Trots det lämnar omkring 95 procent av kontinentens kritiska mineraler Afrika oförädlade och skickas vidare, framför allt till Kina, skriver Le Monde.

Det innebär att en stor del av det ekonomiska värdet skapas utanför de länder där råvarorna utvinns.

Den nya strategin, som brukar beskrivas som ”resursnationalism”, syftar till att bygga raffinaderier, skapa arbetstillfällen, överföra teknologi och bredda skattebasen.

Samtidigt har konkurrensen mellan USA och Kina om kritiska mineraler, Europas ambition att minska sitt beroende av Kina och ett växande inflöde av kapital från Gulfstaterna stärkt Afrikas förhandlingsposition.

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