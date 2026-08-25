Råvaror har länge strömmat ut från den afrikanska kontinenten. Nu kräver fler länder att en större del av överskottet stannar i den inhemska ekonomin.
Afrika sätter hårt mot hårt i mineraljakten – Kina tvingas vika sig
Afrikanska länder försöker ta större kontroll över sina kritiska mineraler och använda råvarorna för att stärka sin ekonomiska och geopolitiska position.
Minst 14 afrikanska länder har sedan 2023 infört exportförbud eller kvoter för mineraler som kobolt, mangan och litium, i syfte att tvinga utländska gruvbolag att investera i lokal förädling.
Afrikas underjordiska tillgångar motsvarar omkring en tredjedel av världens metaller som är viktiga för energiomställningen, halvledartillverkning och försvarsindustrin.
Har stärkt sin position
Trots det lämnar omkring 95 procent av kontinentens kritiska mineraler Afrika oförädlade och skickas vidare, framför allt till Kina, skriver Le Monde.
Det innebär att en stor del av det ekonomiska värdet skapas utanför de länder där råvarorna utvinns.
Den nya strategin, som brukar beskrivas som ”resursnationalism”, syftar till att bygga raffinaderier, skapa arbetstillfällen, överföra teknologi och bredda skattebasen.
Samtidigt har konkurrensen mellan USA och Kina om kritiska mineraler, Europas ambition att minska sitt beroende av Kina och ett växande inflöde av kapital från Gulfstaterna stärkt Afrikas förhandlingsposition.
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Krävde raffinaderier på hemmaplan
Kina är särskilt berört eftersom landet dominerar den afrikanska mineralutvinningen och står för omkring 87 procent av världens raffinering av metaller som är viktiga för energiomställningen och avancerad teknologi.
Genom exportbegränsningar hoppas afrikanska regeringar kunna pressa kinesiska bolag till bättre villkor och samtidigt öppna för alternativa samarbeten med USA och Europa.
Zimbabwe har gått längst. Landet, som är världens fjärde största litiumproducent, stoppade i mars exporten av koncentrerad litiummalm till Kina och krävde att kinesiska företag skulle bygga raffinaderier innan export fick fortsätta.
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Finns flera hinder kvar
I maj invigdes Afrikas första litiumraffinaderi i utkanten av Harare, byggt av kinesiska Zhejiang Huayou. Ytterligare tre raffinaderier är under uppförande.
För de flesta länder återstår dock stora hinder. Raffinering kräver stora mängder billig och stabil el, samtidigt som finansiering, teknisk kompetens och lokal infrastruktur är bristvaror.
Enligt Internationella energiorganet kostar det upp till 150 procent mer att bygga raffinaderier utanför Kina, medan driftkostnaderna är omkring 50 procent högre.
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