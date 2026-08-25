Miljardären varnar USA för skenande statsskuld: "Förlorar alltid"

USA:s finansminister Scott Bessent riskerar att förlora kampen mot obligationsmarknaden.

Orsaken är indikationerna på att regeringen försöker pressa ned de långfristiga räntorna i stället för att angripa landets växande budgetunderskott.

Det är en varning från miljardären och investeraren Stanley Druckenmiller, som arbetade tillsammans med Bessent på George Soros fond på 1990-talet.

Köper tillbaka fler statsobligationer

Druckenmiller menar att stigande obligationsräntor är en tydlig signal om att investerarna kräver större finanspolitisk disciplin.

Enligt honom bör Washington därför fokusera på att minska budgetunderskottet i stället för att försöka påverka marknaden genom större obligationsköp.

”Regeringar som försvarar priser mot fundamentala faktorer förlorar alltid. Den enda frågan är hur mycket de spenderar innan de ger med sig”, skriver han i Wall Street Journal.

Varningen kommer efter att finansdepartementet nyligen mer än fördubblade det maximala beloppet för sina återköp av statsobligationer, från två till fyra miljarder dollar.

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