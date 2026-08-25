Det har länge talats om budgetunderskottet i USA. Nu kommer kritik mot finansministern från ett särskilt pikant håll.
Miljardären varnar USA för skenande statsskuld: "Förlorar alltid"
USA:s finansminister Scott Bessent riskerar att förlora kampen mot obligationsmarknaden.
Orsaken är indikationerna på att regeringen försöker pressa ned de långfristiga räntorna i stället för att angripa landets växande budgetunderskott.
Det är en varning från miljardären och investeraren Stanley Druckenmiller, som arbetade tillsammans med Bessent på George Soros fond på 1990-talet.
Köper tillbaka fler statsobligationer
Druckenmiller menar att stigande obligationsräntor är en tydlig signal om att investerarna kräver större finanspolitisk disciplin.
Enligt honom bör Washington därför fokusera på att minska budgetunderskottet i stället för att försöka påverka marknaden genom större obligationsköp.
”Regeringar som försvarar priser mot fundamentala faktorer förlorar alltid. Den enda frågan är hur mycket de spenderar innan de ger med sig”, skriver han i Wall Street Journal.
Varningen kommer efter att finansdepartementet nyligen mer än fördubblade det maximala beloppet för sina återköp av statsobligationer, från två till fyra miljarder dollar.
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Tror inte att det hjälper
Åtgärden bidrog till att de långfristiga amerikanska räntorna föll kortvarigt, men nedgången vändes snabbt.
Druckenmiller anser att marknadens reaktion visar att investerarna inte låter sig övertygas av statliga försök att hålla nere räntorna.
Enligt honom är den långfristiga amerikanska statsräntan ett centralt mått på marknadens förtroende för landets finanser.
USA:s statsskuld passerade förra veckan 40 000 miljarder dollar och fortsätter att öka. Samtidigt väntas det federala budgetunderskottet uppgå till omkring 2 000 miljarder dollar under året.
Bessents agerande har väckt spekulationer om att finansdepartementet kan använda ytterligare resurser för att köpa amerikanska statsobligationer.
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Har arbetat tillsammans
En möjlig källa är finansdepartementets konto hos Federal Reserve, som har närmare 1 000 miljarder dollar.
Men enligt Druckenmiller skulle även ett mycket större återköpsprogram ha begränsad effekt om grundproblemet, det stora budgetunderskottet, kvarstår.
En trovärdig finanspolitisk uppgörelse skulle däremot kunna pressa ned de långfristiga räntorna mer varaktigt.
Situationen är särskilt ironisk med tanke på Bessents bakgrund. Han arbetade tillsammans med Druckenmiller och Soros under valutakrisen 1992, då investerarna lyckades pressa Storbritannien att lämna det europeiska växelkurssamarbetet, skriver The Guardian.
Stöttat Japans valuta
Händelsen blev känd som Black Wednesday och blev ett klassiskt exempel på svårigheten för regeringar att försvara marknadspriser när investerarna går emot dem.
Bessent har annars nyligen deltagit i en operation tillsammans med Japan för att stödja yenen, samtidigt som japanska myndigheter försökt undvika att behöva sälja amerikanska statsobligationer för att finansiera valutaköp.
De amerikanska obligationsräntorna har dessutom pressats upp av ökade geopolitiska risker. Misslyckade fredssamtal mellan USA och Iran har bidragit till högre oljepriser, vilket ökar inflationsoron.
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