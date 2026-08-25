Den 6 december öppnar Nasdaq för handel 23 timmar om dygnet, fem dagar i veckan, på sin amerikanska huvudmarknad. På Stockholmsbörsen, som ägs av samma bolag, är motståndet kompakt, rapporterar EFN.
Börsen som aldrig stänger – svensk finanselit sågar Nasdaqs plan
Nasdaqs initiativ heter Global Trading Hours. Handeln pausas en timme per dygn för databehandling och övergång till nästa handelsdag.
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SEC godkände regeländringen i april och har därefter klubbat skyddsmekanismer för nattsessionen, bland annat statiska prisband på 20 procent.
Startdatumet förutsätter att marknadsinfrastrukturen är klar. Branschtester väntar i oktober, och den 17 september håller SEC ett rundabordssamtal om beredskapen.
Kapplöpningen har pågått i två år
Cboe presenterade redan i februari 2025 planer på 24-timmarshandel på huvudbörsen EDGX. Nasdaq lämnade in sin ansökan till SEC i december samma år.
London Stock Exchange vill lansera en separat nattmarknad under första halvåret 2027, dock bara för börshandlade produkter.
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I somras dryftade Hongkongbörsens operatör HKEX både slopad lunchpaus och handel till midnatt.
Nattlig aktiehandel finns dessutom redan via alternativa plattformar som Blue Ocean. Mäklare som Robinhood och Interactive Brokers har erbjudit tjänsten i flera år.
Någon svensk motsvarighet är inte aktuell. Nasdaqs europeiska kommunikationschef Hampus Stenberg uppger för EFN att det inte finns planer på 23-timmarshandel i Sverige.
Gardell: mer kasino, mindre investeringar
Cevians grundare Christer Gardell kallar fenomenet onödigt. Längre öppettider ger enligt honom sämre likviditet och högre volatilitet.
”Det skapar problem istället för att lösa problem”, skriver han i ett sms till EFN.
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Han kopplar det till sin tes om att marknaden blivit dummare av passivt kapital. Nattöppet ger enligt honom mer spekulation och mindre investeringar.
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton varnar för att det främst är proffshandlare och robotar som gynnas, medan småspararna riskerar att drabbas. Han pekar också på värdet av stängda timmar där bolagsinformation hinner tolkas innan kursen reagerar.
Alecta säger till EFN att man hellre ser likviditeten samlad under reguljära timmar. Aktiechefen Magnus Tell påminner om att förlängda öppettider testades i Sverige i början av 2000-talet, men togs bort efter kort tid. Likviditeten blev för låg.
Samma argument, motsatt riktning
ABG:s vd Jonas Ström lyfter arbetsmiljön i sin kritik. En marknad som kräver bemanning dygnet runt är svår att förena med ambitionen om en mer jämställd bransch.
Dessutom skulle accelererade bookbuilds, som inleds direkt efter stängning 17.30, behöva nya modeller.
Argumentet har en historia. Så sent som 2023 vädjade svenska aktiehandlare om kortare börsdagar. Nasdaq Stockholms chef Fredrik Ekström avvisade tanken med hänvisning till att likviditeten kunde flytta till andra marknader.
Samma likviditetsargument används nu mot längre öppettider.
Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson ser fördelar för skiftarbetare, men varnar för bredare spreadar och pressen i att aldrig kunna logga ut.
I dag sker bara omkring två procent av Nasdaqs volym utanför ordinarie tider.