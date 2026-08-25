Börsen som aldrig stänger – svensk finanselit sågar Nasdaqs plan

Nasdaqs initiativ heter Global Trading Hours. Handeln pausas en timme per dygn för databehandling och övergång till nästa handelsdag.

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SEC godkände regeländringen i april och har därefter klubbat skyddsmekanismer för nattsessionen, bland annat statiska prisband på 20 procent.

Startdatumet förutsätter att marknadsinfrastrukturen är klar. Branschtester väntar i oktober, och den 17 september håller SEC ett rundabordssamtal om beredskapen.

Kapplöpningen har pågått i två år

Cboe presenterade redan i februari 2025 planer på 24-timmarshandel på huvudbörsen EDGX. Nasdaq lämnade in sin ansökan till SEC i december samma år.

London Stock Exchange vill lansera en separat nattmarknad under första halvåret 2027, dock bara för börshandlade produkter.

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I somras dryftade Hongkongbörsens operatör HKEX både slopad lunchpaus och handel till midnatt.

Nattlig aktiehandel finns dessutom redan via alternativa plattformar som Blue Ocean. Mäklare som Robinhood och Interactive Brokers har erbjudit tjänsten i flera år.

Någon svensk motsvarighet är inte aktuell. Nasdaqs europeiska kommunikationschef Hampus Stenberg uppger för EFN att det inte finns planer på 23-timmarshandel i Sverige.