Företagens driftsöverskott ökade med 11,1 procent under årets andra kvartal, medan arbetskraftskostnaderna steg med 3,3 procent. Det visar ny statistik från SCB.
Vinsterna växer tre gånger snabbare än lönerna
Konsekvensen är att vinstandelen inom näringslivet steg till 32,8 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter jämfört med samma kvartal i fjol.
Eftersom förädlingsvärdet fördelas mellan kapital och arbete innebär det spegelvänt att löneandelen föll lika mycket.
Missa inte: KPMG hamnade i stor skandal – tvingas be om finansiellt stöd. Realtid
Siffran ligger över det historiska genomsnittet. SCB har tidigare konstaterat att vinstandelen, ojusterad för ersättningar till egenföretagare, historiskt legat på drygt 30 procent.
Marginalen rör sig långsammare
Mätt med företagsekonomiska nyckeltal är bilden mer dämpad. Rörelseresultatet ökade med 11,1 procent och rörelsemarginalen landade på 8,4 procent, en förbättring med bara 0,3 procentenheter.
Skillnaden mellan måtten är ingen tillfällighet. Rörelsemarginalen utgår från företagens redovisning, medan vinstandelen är ett nationalräkenskapsmått som ställer kapitalets avkastning mot arbetets.
Läs även: Lego rapport-krossar – bara ett bekymmer för svenska småsparare. Dagens PS
Bakom marginalförbättringen ligger heller inte i första hand ökad försäljning. Rörelseintäkterna steg med 6,7 procent samtidigt som rörelsekostnaderna exklusive personal ökade med 7,0 procent.
Kostnaderna växte alltså snabbare än intäkterna. Det som räddade marginalen var personalkostnaderna, som bara steg 3,4 procent.
Takten avtar
Jämfört med föregående kvartal mattas förbättringen av. Under det första kvartalet steg vinstandelen med 1,9 procentenheter och rörelsemarginalen med 0,6 procentenheter, rapporterade Realtid i maj. Båda måtten rör sig mindre nu.
Missa inte: Wall Street-banker kallas till SEC efter AI-fondens krasch. Realtid
Förädlingsvärdet ökade med 6,8 procent i fasta priser, snabbare än bruttoproduktionens 4,9 procent. Förklaringen är att insatsförbrukningens andel av produktionen krympte, från 65,2 till 64,5 procent.
Maskininvesteringar och tömda lager
Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 15,7 procent i löpande priser. Nästan hela uppgången kom från maskiner och inventarier, som bidrog med 15,5 procentenheter. Bostäder drog ned med 0,2 procentenheter.
Samtidigt minskade lagren. Näringslivets totala lagervärde föll med 9,6 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, och samtliga lagertyper hade ett negativt lageromslag. Handelsvaror stod för den största nedgången.
Företagen bygger alltså ut produktionskapaciteten samtidigt som de drar ned på lagren, trots att produktionsvolymen ökade med 4,9 procent.