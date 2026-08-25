Vinsterna växer tre gånger snabbare än lönerna

Konsekvensen är att vinstandelen inom näringslivet steg till 32,8 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter jämfört med samma kvartal i fjol.

Eftersom förädlingsvärdet fördelas mellan kapital och arbete innebär det spegelvänt att löneandelen föll lika mycket.

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Siffran ligger över det historiska genomsnittet. SCB har tidigare konstaterat att vinstandelen, ojusterad för ersättningar till egenföretagare, historiskt legat på drygt 30 procent.

Marginalen rör sig långsammare

Mätt med företagsekonomiska nyckeltal är bilden mer dämpad. Rörelseresultatet ökade med 11,1 procent och rörelsemarginalen landade på 8,4 procent, en förbättring med bara 0,3 procentenheter.

Skillnaden mellan måtten är ingen tillfällighet. Rörelsemarginalen utgår från företagens redovisning, medan vinstandelen är ett nationalräkenskapsmått som ställer kapitalets avkastning mot arbetets.

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Bakom marginalförbättringen ligger heller inte i första hand ökad försäljning. Rörelseintäkterna steg med 6,7 procent samtidigt som rörelsekostnaderna exklusive personal ökade med 7,0 procent.

Kostnaderna växte alltså snabbare än intäkterna. Det som räddade marginalen var personalkostnaderna, som bara steg 3,4 procent.