Wall Street-banker kallas till SEC efter AI-fondens krasch

Enligt Reuters, som hänvisar till en källa med insyn, har den amerikanska finansinspektionen SEC skickat kallelser till de banker som arbetat med fonden för att få information om dess affärer och användning av hävstång efter den nära kollapsen förra månaden.

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Tillsynsmyndigheten granskar tajmingen på de affärer som utlöste margin calls, tillsammans med kommunikationen mellan fonden och dess största långivare, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup och Bank of America, kring hävstången i positionerna.

Kallelserna innehöll också en uppmaning till bankerna att bevara allt material som rör fonden, rapporterar TechCrunch, som samtidigt understryker att Situational Awareness inte anklagats för något regelbrott.

Nödförsäljning till Citadel

Fonden startades 2024 av Leopold Aschenbrenner, tidigare forskare på OpenAI, vars uppmärksammade essä om artificiell intelligens gav namn åt verksamheten.

Kombinationen av den virala essän, koncentrerade positioner i AI-relaterade bolag och ovanligt hög avkastning gjorde honom till ett namn på Wall Street, tills en bred utförsäljning i AI-aktier slog undan benen på strategin i juli.

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Efter raset i globala chipaktier tvingades fonden sälja merparten av sin noterade aktieportfölj till Citadel. Portföljvärdet hade då fallit 67 procent under juli, enligt vad fonden uppgav för sina investerare.

I investerarbrevet skrev Aschenbrenner att man kom närmare en permanent kapitalförlust än vad som är acceptabelt, och att en lösning till slut kunde nås.