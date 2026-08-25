Amerikanska SEC har skickat kallelser till flera av Wall Streets största banker och begärt uppgifter om AI-hedgefonden Situational Awareness. Granskningen rör fondens affärer och hävstång i samband med den nära kollapsen i juli.
Wall Street-banker kallas till SEC efter AI-fondens krasch
Enligt Reuters, som hänvisar till en källa med insyn, har den amerikanska finansinspektionen SEC skickat kallelser till de banker som arbetat med fonden för att få information om dess affärer och användning av hävstång efter den nära kollapsen förra månaden.
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Tillsynsmyndigheten granskar tajmingen på de affärer som utlöste margin calls, tillsammans med kommunikationen mellan fonden och dess största långivare, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup och Bank of America, kring hävstången i positionerna.
Kallelserna innehöll också en uppmaning till bankerna att bevara allt material som rör fonden, rapporterar TechCrunch, som samtidigt understryker att Situational Awareness inte anklagats för något regelbrott.
Nödförsäljning till Citadel
Fonden startades 2024 av Leopold Aschenbrenner, tidigare forskare på OpenAI, vars uppmärksammade essä om artificiell intelligens gav namn åt verksamheten.
Kombinationen av den virala essän, koncentrerade positioner i AI-relaterade bolag och ovanligt hög avkastning gjorde honom till ett namn på Wall Street, tills en bred utförsäljning i AI-aktier slog undan benen på strategin i juli.
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Efter raset i globala chipaktier tvingades fonden sälja merparten av sin noterade aktieportfölj till Citadel. Portföljvärdet hade då fallit 67 procent under juli, enligt vad fonden uppgav för sina investerare.
I investerarbrevet skrev Aschenbrenner att man kom närmare en permanent kapitalförlust än vad som är acceptabelt, och att en lösning till slut kunde nås.
Inget besked om utredning
”Det är att vänta att tillsynsmyndigheter noggrant granskar fonder som är högprofilerade, levererar betydande avkastning eller har särskilt dramatiska nedgångar”, skriver Situational Awareness i ett uttalande.
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SEC avböjer att kommentera.
Enligt Fortune innebär en förfrågan från myndigheten inte att ett bolag eller en person är föremål för utredning, och en granskning kan avslutas utan sanktion.
Hävstången även på EU:s bord
Frågan om hur mycket belåning som byggs upp utanför banksystemet är aktuell även i Europa.
ESMA:s årliga riskbedömning av belånade alternativa investeringsfonder visar att hedgefonder har de högsta hävstångsnivåerna i EU:s fondsektor, trots att de utgör en liten del av branschen.
Arbetet med hävstång i den icke-banksrelaterade finanssektorn pågår parallellt hos ESRB och FSB.
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