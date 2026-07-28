Nu kommer framtidens börshandel – AI-agenter sköter ditt konto

Wall Street förbereder sig för en ny fas inom AI.

Det är en fas där intelligenta agenter inte bara ger investeringsråd utan även genomför affärer och sköter sparande på egen hand.

Mäklare, fintechbolag och teknikstartupbolag utvecklar nu AI-agenter som ska kunna övervaka investeringsportföljer och automatisera uppgifter som i dag kräver mänskliga beslut.

Måste godkännas av användaren

Målet är att skapa digitala assistenter som arbetar dygnet runt utifrån användarens ekonomiska mål och risktolerans, skriver CNBC.

Utvecklingen sker stegvis. Flera aktörer betonar att investeraren fortsatt ska godkänna affärer innan de genomförs, även om AI står för analyser och rekommendationer.

Startupbolaget Podium Markets AI har utvecklat assistenten Ivy, som analyserar kunders portföljer hos flera olika mäklare och föreslår investeringar utifrån sparmål och riskprofil.

Själva köpen och försäljningarna måste dock fortfarande godkännas av användaren.

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