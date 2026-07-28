Skulle du låta en maskin sköta dina börsaffärer? Det är åtminstone vad både investerare och småsparare just nu börjar ägna sig åt.
Nu kommer framtidens börshandel – AI-agenter sköter ditt konto
Wall Street förbereder sig för en ny fas inom AI.
Det är en fas där intelligenta agenter inte bara ger investeringsråd utan även genomför affärer och sköter sparande på egen hand.
Mäklare, fintechbolag och teknikstartupbolag utvecklar nu AI-agenter som ska kunna övervaka investeringsportföljer och automatisera uppgifter som i dag kräver mänskliga beslut.
Måste godkännas av användaren
Målet är att skapa digitala assistenter som arbetar dygnet runt utifrån användarens ekonomiska mål och risktolerans, skriver CNBC.
Utvecklingen sker stegvis. Flera aktörer betonar att investeraren fortsatt ska godkänna affärer innan de genomförs, även om AI står för analyser och rekommendationer.
Startupbolaget Podium Markets AI har utvecklat assistenten Ivy, som analyserar kunders portföljer hos flera olika mäklare och föreslår investeringar utifrån sparmål och riskprofil.
Själva köpen och försäljningarna måste dock fortfarande godkännas av användaren.
Utvecklar egna AI-verktyg
Även större aktörer satsar på tekniken. Robinhood lanserade tidigare i år funktioner som gör det möjligt för externa AI-agenter att ansluta till kundkonton.
Mäklarplattformen Public utvecklar samtidigt egna AI-verktyg som ska kunna automatisera olika delar av investeringsprocessen.
Analytiker bedömer att utvecklingen kan förändra handeln på finansmarknaderna i grunden. Om AI-agenter börjar fatta och genomföra investeringsbeslut löpande väntas antalet transaktioner öka kraftigt.
En privatinvesterare som i dag handlar ett par gånger i månaden skulle i framtiden kunna genomföra ett stort antal affärer varje dag genom en AI-agent.
Läs mer: AI-agenter uppmanades att handla med varandra – gav märkliga resultat. Dagens PS
Har blandade erfarenheter
Samtidigt återstår flera utmaningar. Många privatinvesterare använder redan generativa AI-verktyg som ChatGPT och Claude för att sammanfatta kvartalsrapporter, analysera bolag och hitta investeringsidéer.
Erfarenheterna är dock blandade. Vissa beskriver AI som ett effektivt analysverktyg, medan andra uppger att automatiserade strategier lett till svaga resultat.
Branschen arbetar därför med att införa skyddsmekanismer innan AI får större mandat. Ett centralt problem är att översätta investerarens mål till konkreta beslut.
Begrepp som hög risk eller offensiv tillväxt kan tolkas på flera olika sätt, vilket ökar risken för att AI agerar på ett sätt som användaren inte avsett.
Läs mer: Hajpade startupen tappar medgrundare: ”Ohållbart tempo”. Dagens PS