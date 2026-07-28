Babypuder anklagades för att orsaka cancer – betalar 53 miljarder

Läkemedels- och hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson erbjuder upp till 5,5 miljarder dollar, eller drygt 53 miljarder kronor, för att lösa merparten av de återstående stämningarna i USA.

Där har bolagets talkbaserade produkter, bland annat det klassiska babypudret, anklagas för att ha orsakat äggstockscancer.

Uppgörelsen omfattar omkring 76 000 rättsfall och syftar till att sätta punkt för en av de mest omfattande produktskadeprocesserna i amerikansk historia.

Har avvisat anklagelserna

Enligt bolaget ska upp till 3 miljarder dollar betalas ut nästa år, medan ytterligare betalningar tidigast blir aktuella från 2028, skriver BBC.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att advokatbyråer som företräder minst 95 procent av kärandena i de aktuella målen accepterar uppgörelsen.

Johnson & Johnson fortsätter samtidigt att avvisa anklagelserna. Bolaget hävdar att de vetenskapliga bevisen visar att talk är säkert, inte innehåller asbest och inte orsakar cancer.

Företaget framhåller också att man anser sig ha haft goda möjligheter att vinna de återstående processerna, men att en förlikning skulle ge möjlighet att avsluta den långdragna rättstvisten.

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