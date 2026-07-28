Ett stort antal människor har stämt Johnson & Johnson för att produkter ska ha orsakat cancer. Nu erbjuder läkemedelsbolaget en jättesumma för att lösa rättstvisterna.
Babypuder anklagades för att orsaka cancer – betalar 53 miljarder
Läkemedels- och hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson erbjuder upp till 5,5 miljarder dollar, eller drygt 53 miljarder kronor, för att lösa merparten av de återstående stämningarna i USA.
Där har bolagets talkbaserade produkter, bland annat det klassiska babypudret, anklagas för att ha orsakat äggstockscancer.
Uppgörelsen omfattar omkring 76 000 rättsfall och syftar till att sätta punkt för en av de mest omfattande produktskadeprocesserna i amerikansk historia.
Har avvisat anklagelserna
Enligt bolaget ska upp till 3 miljarder dollar betalas ut nästa år, medan ytterligare betalningar tidigast blir aktuella från 2028, skriver BBC.
För att avtalet ska träda i kraft krävs att advokatbyråer som företräder minst 95 procent av kärandena i de aktuella målen accepterar uppgörelsen.
Johnson & Johnson fortsätter samtidigt att avvisa anklagelserna. Bolaget hävdar att de vetenskapliga bevisen visar att talk är säkert, inte innehåller asbest och inte orsakar cancer.
Företaget framhåller också att man anser sig ha haft goda möjligheter att vinna de återstående processerna, men att en förlikning skulle ge möjlighet att avsluta den långdragna rättstvisten.
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Upphörde med tillverkningen 2022
Tvisten har pågått i över ett decennium. Kärandena menar att bolagets talkprodukter varit förorenade med asbest, ett cancerframkallande ämne som kan förekomma i anslutning till talkfyndigheter.
Johnson & Johnson har konsekvent förnekat att produkterna innehållit asbest eller orsakat cancer.
Tidigare i juli fick bolaget stöd i en federal domstol, som ifrågasatte om enskilda kärande kunnat visa att talkprodukterna varit den direkta orsaken till deras sjukdom.
År 2022 upphörde Johnson & Johnson med tillverkning och försäljning av talkbaserat babypuder globalt. Beslutet följde efter att försäljningen redan stoppats i USA två år tidigare.
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Har flera stora varumärken
Produkterna ersattes successivt med babypuder baserat på majsstärkelse.
Ansvaret för Johnson & Johnsons tidigare konsumentprodukter utanför Nordamerika ligger numera hos Kenvue, som knoppades av från koncernen 2022.
Kenvue äger bland annat varumärken som Band-Aid, Listerine och Calpol.
Den föreslagna miljarduppgörelsen markerar det hittills största försöket från Johnson & Johnson att slutgiltigt avsluta de omfattande rättsprocesserna kring bolagets talkprodukter.