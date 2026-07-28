Japan är en stor bilmarknad för världens företag. Ändå säljer BYD bara några tusen bilar per år i landet. Det ska man nu försöka ändra på.
BYD ska erövra nytt land – med minibil
Kinesiska elbilstillverkaren BYD tar nu sikte på en av Japans viktigaste bilmarknader genom att lansera en helelektrisk så kallad kei-bil.
Det är en fordonsklass som länge dominerats av inhemska tillverkare som Toyota, Nissan, Honda och Suzuki.
Satsningen är ett led i bolagets ambition att stärka sin internationella expansion samtidigt som konkurrensen hårdnar på den kinesiska hemmamarknaden.
Längre räckvidd än normalt
Tidigare har BYD:s grundare Wang Chuanfu sagt att målet är att bli världens största biltillverkare räknat i försäljning inom fem år, skriver Financial Times.
Den nya modellen, Racco, har utvecklats för Japans trånga stadsgator och begränsade parkeringsutrymmen.
Efter statliga subventioner väntas priset hamna under två miljoner yen, motsvarande omkring 12 000 dollar.
Beroende på version uppges bilen ha en räckvidd på mellan 210 och 320 kilometer på en laddning.
Därmed placerar sig modellen över flera av de mest sålda japanska eldrivna kei-bilarna när det gäller räckvidd.
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Priskänsliga köpare kan lockas
Kei-bilar utgör en central del av den japanska bilmarknaden. Nära 37 procent av alla nyregistrerade personbilar i landet tillhör segmentet.
Populariteten bygger bland annat på skatteförmåner och lägre försäkringskostnader för fordon som uppfyller särskilda krav på storlek, motoreffekt och vikt.
BYD hoppas kunna locka köpare som påverkas av stigande bränslepriser och ett minskande antal bensinstationer, särskilt på landsbygden.
Bolaget har tidigare pekat ut små, prisvärda elbilar som en möjlighet att vinna mark i Japan.
Trots satsningen väntar en svår utmaning. Utländska bilmärken har traditionellt haft en begränsad marknadsandel i Japan, där konsumenterna i hög grad föredrar inhemska tillverkare.
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Har mycket liten del av marknaden
Under förra året sålde BYD 3 742 bilar i landet, en ökning med 68 procent jämfört med året före.
Försäljningen är dock fortfarande mycket liten i relation till den totala japanska bilmarknaden, där omkring 4,5 miljoner nya bilar registrerades under året.
Lanseringen sker samtidigt som BYD fortsätter att bygga ut sin globala närvaro.
Bolaget investerar i nya fabriker i bland annat Ungern, Brasilien, Thailand, Indonesien och Uzbekistan samt har byggt upp en egen flotta av fartyg för att transportera fordon till exportmarknader världen över.
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