BYD ska erövra nytt land – med minibil

Kinesiska elbilstillverkaren BYD tar nu sikte på en av Japans viktigaste bilmarknader genom att lansera en helelektrisk så kallad kei-bil.

Det är en fordonsklass som länge dominerats av inhemska tillverkare som Toyota, Nissan, Honda och Suzuki.

Satsningen är ett led i bolagets ambition att stärka sin internationella expansion samtidigt som konkurrensen hårdnar på den kinesiska hemmamarknaden.

Längre räckvidd än normalt

Tidigare har BYD:s grundare Wang Chuanfu sagt att målet är att bli världens största biltillverkare räknat i försäljning inom fem år, skriver Financial Times.

Den nya modellen, Racco, har utvecklats för Japans trånga stadsgator och begränsade parkeringsutrymmen.

Efter statliga subventioner väntas priset hamna under två miljoner yen, motsvarande omkring 12 000 dollar.

Beroende på version uppges bilen ha en räckvidd på mellan 210 och 320 kilometer på en laddning.

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Därmed placerar sig modellen över flera av de mest sålda japanska eldrivna kei-bilarna när det gäller räckvidd.

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