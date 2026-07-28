Tysklands hemliga drag mot Kina: Hitta den känsliga punkten

Enligt källor kartlägger den tyska regeringen informellt Kinas svagheter genom att analysera handelsflöden, leveranskedjor och data på bolagsnivå, det skriver Bloomberg.

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Syftet är att hitta de områden där Kina fortfarande är beroende av tysk och europeisk teknik, specialkomponenter och industriellt kunnande.

Halvledare och medicin i fokus

Bland de första fynden finns de tyska bolagen Trumpf och Carl Zeiss, båda nyckelleverantörer av teknik som ASML använder för att tillverka maskiner för avancerade halvledare.

Även Siltronic, Aixtron och SUSS MicroTec pekas ut för sina kritiska positioner i kedjan.

Ett särskilt känsligt kort är underhåll. Tysklands starkaste hävstång vore inte bara att stoppa exporten av maskiner, utan att dra in service och reservdelar för utrustning som redan är i drift i Kina, uppger källorna.

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Ett annat område är patenterade medicinska produkter, som Kina blir alltmer beroende av i takt med en åldrande befolkning, men som experter varnar för eftersom det direkt kan drabba patienter.

Kartläggningen ingår i 34 icke-offentliga åtgärder som tagits fram i Tysklands nationella säkerhetsråd för att minska strategiska beroenden, efter att Kina förra året åter använde råvaror som vapen i fallet Nexperia.