Tyska tjänstemän arbetar i det tysta för att identifiera Kinas ekonomiska sårbarheter, punkter som Berlin skulle kunna utnyttja om EU hamnar i ett handelskrig med världens näst största ekonomi.
Tysklands hemliga drag mot Kina: Hitta den känsliga punkten
Enligt källor kartlägger den tyska regeringen informellt Kinas svagheter genom att analysera handelsflöden, leveranskedjor och data på bolagsnivå, det skriver Bloomberg.
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Syftet är att hitta de områden där Kina fortfarande är beroende av tysk och europeisk teknik, specialkomponenter och industriellt kunnande.
Halvledare och medicin i fokus
Bland de första fynden finns de tyska bolagen Trumpf och Carl Zeiss, båda nyckelleverantörer av teknik som ASML använder för att tillverka maskiner för avancerade halvledare.
Även Siltronic, Aixtron och SUSS MicroTec pekas ut för sina kritiska positioner i kedjan.
Ett särskilt känsligt kort är underhåll. Tysklands starkaste hävstång vore inte bara att stoppa exporten av maskiner, utan att dra in service och reservdelar för utrustning som redan är i drift i Kina, uppger källorna.
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Ett annat område är patenterade medicinska produkter, som Kina blir alltmer beroende av i takt med en åldrande befolkning, men som experter varnar för eftersom det direkt kan drabba patienter.
Kartläggningen ingår i 34 icke-offentliga åtgärder som tagits fram i Tysklands nationella säkerhetsråd för att minska strategiska beroenden, efter att Kina förra året åter använde råvaror som vapen i fallet Nexperia.
Beroendet går åt båda hållen
Förbundskansler Friedrich Merz har på senare tid skärpt tonen mot Peking.
Som Dagens PS tidigare rapporterat vill han minska beroendet utan att klippa banden, och beskrev i februari Kina som en ”revisionistisk stormakt”. Nu understryker han att beroendena är ömsesidiga, något som enligt honom även gäller sällsynta jordartsmetaller.
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Bakgrunden är en växande obalans. Som Realtid tidigare skrivit passerade Kina under 2025 USA som Tysklands viktigaste handelspartner, samtidigt som handelsunderskottet nådde omkring 90 miljarder euro. EU:s samlade underskott mot Kina överstiger nu en miljard euro om dagen.
Spelteori inför förhandlingar
Poängen är inte att använda alla verktyg, utan att bevara dem som hävstång. ”Annars har man förlorat redan innan förhandlingarna börjat”, säger Juergen Matthes vid German Economic Institute till Bloomberg.
Sander Tordoir vid Centre for European Reform formulerar det som att Berlin vill visa att man ”har tänder”,och påminna Peking om att även Kina har kritiska beroenden av Europa.