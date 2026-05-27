Världens värsta börsras – på sex timmar

Världens största bolag har vuxit i en extremt snabb takt och värderas i dag till tusentals miljarder dollar. Med snabba värdeökningar följer dock en ökad risk för rekyler.

När bolag av den här storleksordningen backar med bara några procent blir effekten på de faktiska värdeförlusterna på börsen enorm. Den extrema koncentrationen till ett fåtal aktier skapar en marknad som är betydligt mer volatil.

Se även:

Kampen mot penningtvätt: ”Regelverket drabbar många oskyldiga”

Långsiktighet som krockkudde mot börsras

För investerare som har varit med på techjättarnas resa under en längre tid är dramatisken mer hanterbar. Har man en uppgång på flera hundra procent i ryggen blir ett fall på fem procent mindre kännbart.

”Man ska påminna sig själv om varför det är en så bra idé att vara en långsiktig ägare. Tänk att du ska äga aktier, inte köpa och sälja aktier.”

Den ökade volatiliteten är ett fenomen som investerare helt enkelt måste vänja sig vid på dagens aktiemarknad.

Svenska sparare hårt exponerade

ANNONS

Den genomsnittliga svenska spararen har en betydande exponering mot de globala techjättarna. Det syns dels i nätmäklarnas handelsstatistik för direktägda aktier, men framför allt via breda globalfonder och USA-fonder.

De bolag som drivit de största börsfallen är välkända namn som Apple, Nvidia och Amazon. Samma exponering återfinns i stor utsträckning även inom det svenska pensionssparandet. Även om man tror att man står utanför, är risken stor att man är exponerad.

Marknaden är inte för beroende

Trots techjättarnas enorma dominans anser inte Edvard Lundkvist att aktiemarknaden har blivit för beroende av dem. Det handlar snarare om ett marknadsfenomen som man måste förstå och förhålla sig till.

Det är avgörande att sparare gör medvetna val kring hur stor exponering och risk de vill ta. Det sker samtidigt mycket annat på börsen, och det finns en fungerande diversitet med många andra bolag som ökar i värde och som investerare kan ta rygg på.