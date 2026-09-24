Banken gör ett uruselt jobb – du får betala

Det här med börsen kan vara svårt.

För många är det inte särskilt lockande att kväll efter kväll läsa årsredovisningar, analysera rapporter och försöka förstå varför centralbanken plötsligt säger något som får börsen att göra något helt annat.

Därför erbjuder bankerna hjälp. Bland annat med att förvalta dina pengar i fonder. Och det är i grunden en ganska bra idé. Fonder innebär normalt lägre risk än att själv välja enskilda aktier och du lämnar över ansvaret till någon som förhoppningsvis kan det här bättre än du.

Det är i alla fall tanken.

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Men den moderna bankrådgivaren är inte alltid rådgivare i ordets sanna bemärkelse. Det är en säljare. Det här har du säkert hört förut.

Men frågan du ändå måste ställa dig: får du verkligen den bästa fonden till den lägsta avgiften?

Inte alltid.

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En granskning från Dagens PS idag visar att svenska banker kan ta rejält betalt av småspararna – även när det går riktigt dåligt.

I vilken annan bransch hade det accepterats?

Fem år av förluster – och miljardavgifter

Börsen går upp och ner. Alla kan ha ett dåligt år. Till och med två.

Men fem år?

Swedbanks fondbolag Swedbank Robur har över 4 miljoner kunder i Sverige och Baltikum och är ett av de stora namnen på den svenska fondmarknaden.

Fyra av bolagets fonder – Ny Teknik, Småbolagsfond Sverige, Fastighet och Småbolagsfond Norden – hade tillsammans en värdeminskning på nästan 8 miljarder kronor under en femårsperiod.

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Under samma period plockade banken ut omkring 4 miljarder kronor i avgifter.

Det är alltså möjligt att förlora miljarder åt sina kunder och samtidigt tjäna miljarder på att göra det.

Detta också under en period då börsen steg med 43 procent.

I vilken annan bransch hade det accepterats?