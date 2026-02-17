Expert: Rysslands ekonomi har gått in i "dödszonen"

Rysslands ekonomi har gått in i en farlig fas när kriget i Ukraina nu är inne på sitt femte år.

Enligt bedömare befinner sig landet i ett slags negativ jämvikt där staten lyckas hålla systemet flytande.

Men det sker till priset av att långsiktigt underminera sin egen tillväxt på längre sikt – ett kannibaliserande på sin egen kropp, som kolumnisten Alexandra Prokopenko uttrycker det i The Economist.

Större budgetunderskott

Hon jämför det med ”dödszonen”, ett begrepp i bergsklättring som syftar på höjder där människan inte kan vistas länge på grund av syrebrist.

Överfört till den ryska ekonomin menar hon att det inte kan fortsätta som det gör nu.

Tillväxten uppgick till omkring en procent under 2025 och utsikterna för innevarande år är svagare.

Samtidigt har statsfinanserna försämrats snabbt. Budgetunderskottet steg till motsvarande 2,6 procent av BNP förra året, det största underskottet sedan pandemin.

Räntebetalningarna på statsskulden väntas nu överstiga de samlade utgifterna för utbildning och sjukvård.