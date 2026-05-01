Experter: Oljeprisets uppgång har bara börjat

Oljepriserna har stigit kraftigt de senaste veckorna.

Det har skett i spåren av konflikten kring Iran och stängningen av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för råolja.

Trots detta varnar bedömare för att marknaden fortfarande underskattar allvaret i situationen.

Gäller bara vid en snabb lösning

I slutet av april passerade Brentoljan 125 dollar per fat, efter att så sent som i mitten av månaden ha handlats under 90 dollar. Uppgången följer ökade spänningar och signaler om fortsatt konflikt i regionen.

Ändå indikerar terminsmarknaden att priserna väntas falla tillbaka under resten av året, till omkring 88 dollar vid årets slut.

Den prognosen bygger på antaganden om en snabb politisk lösning mellan USA och Iran, ett återöppnat Hormuzsund samt en relativt snabb normalisering av leveranser av bensin och flygbränsle.

Flera av dessa antaganden framstår dock som högst osäkra, skriver The Economist.