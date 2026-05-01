Marknaden tycks tro på en snabb lösning på konflikten som har lett till högre oljepris. Men de kan ha underskattat allvaret rejält.
Experter: Oljeprisets uppgång har bara börjat
Oljepriserna har stigit kraftigt de senaste veckorna.
Det har skett i spåren av konflikten kring Iran och stängningen av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för råolja.
Trots detta varnar bedömare för att marknaden fortfarande underskattar allvaret i situationen.
Gäller bara vid en snabb lösning
I slutet av april passerade Brentoljan 125 dollar per fat, efter att så sent som i mitten av månaden ha handlats under 90 dollar. Uppgången följer ökade spänningar och signaler om fortsatt konflikt i regionen.
Ändå indikerar terminsmarknaden att priserna väntas falla tillbaka under resten av året, till omkring 88 dollar vid årets slut.
Den prognosen bygger på antaganden om en snabb politisk lösning mellan USA och Iran, ett återöppnat Hormuzsund samt en relativt snabb normalisering av leveranser av bensin och flygbränsle.
Flera av dessa antaganden framstår dock som högst osäkra, skriver The Economist.
Lagren håller på att tömmas
Stängningen av sundet har redan slagit hårt mot energimarknaderna. Upp till 14 miljoner fat olja per dag påverkas, och lager av raffinerade produkter som diesel och jetbränsle är på väg mot mycket låga nivåer.
I både Asien och Europa har priserna på dessa produkter redan mer än fördubblats.
Samtidigt väntas efterfrågan öka, inte minst i USA inför sommarsäsongen. Om utbudet inte snabbt återställs riskerar ytterligare prisuppgångar att bli nödvändiga för att balansera marknaden.
Även vid en eventuell politisk överenskommelse finns betydande hinder.
Riskerar stora konsekvenser
Att återställa trafiken genom Hormuzsundet kan ta tid, bland annat på grund av behov av minröjning, försäkringsproblem och logistiska flaskhalsar.
Dessutom kan Iran ha incitament att fortsatt använda hot om störningar som politiskt påtryckningsmedel.
Konsekvenserna riskerar att bli stora. Centralbanker kan ställas inför en ny inflationsvåg, samtidigt som regeringar kan behöva prioritera tillgången på bränsle till samhällskritiska funktioner.
Trots detta präglas marknaden av en relativ optimism, där investerare tycks räkna med att situationen löser sig. Historiskt har dock geopolitisk risk ofta underskattats.
Läs mer: Två ministrar i blåsväder – på grund av AI-hallucinationer. Dagens PS