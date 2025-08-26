Mannen som blankade Enron varnar för AI-bubbla

I början av 2000-talet var Enron ett av världens stora energibolag innan det föll samman i en total kollaps.

En av dem som såg det komma var Jim Chanos, som därmed gjorde sig ett namn som blankare.

Nu har han riktat blicken mot artificiell intelligens – och varnar för en bubbla, skriver Business Insider.

Väger ännu tungt

Chanos drev under många år hedgefonden Kynikos Associates och gjort sig känd för att satsa mot övervärderade bolag.

Som investerare har Chanos själv stängt sin fondverksamhet och driver nu ett family office, men hans varningar väger tungt på marknaden.

I början av 2000-talet föll energigiganten Enron tungt efter en redovisningsskandal som ledde till fängelsedomar. (Foto: Pat Sullivan/AP/TT).

Han ser nu paralleller mellan dagens AI-kapplöpning och det sena 1990-talets telekom- och dotcombubbla.

