Mannen som blankade Enron varnar för AI-bubbla

enron
Jim Chanos blev en känd blankare och har fortfarande en stor tyngd i sina uttalanden, även om han har stängt sina fonder nu. (Foto: Skärmdump/Youtube).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Efter en enorm rusning till AI-bolag i USA har nu fler skeptiska röster börjat höras. En av dem är Jim Chanos, som har tillhört branschens tyngsta blankare.

I början av 2000-talet var Enron ett av världens stora energibolag innan det föll samman i en total kollaps.

En av dem som såg det komma var Jim Chanos, som därmed gjorde sig ett namn som blankare.

Nu har han riktat blicken mot artificiell intelligens – och varnar för en bubbla, skriver Business Insider.

Väger ännu tungt

Chanos drev under många år hedgefonden Kynikos Associates och gjort sig känd för att satsa mot övervärderade bolag.

Som investerare har Chanos själv stängt sin fondverksamhet och driver nu ett family office, men hans varningar väger tungt på marknaden.

I början av 2000-talet föll energigiganten Enron tungt efter en redovisningsskandal som ledde till fängelsedomar. (Foto: Pat Sullivan/AP/TT).
Han ser nu paralleller mellan dagens AI-kapplöpning och det sena 1990-talets telekom- och dotcombubbla.

Köpte massor av chip

Då byggdes enorma nätverk och infrastruktur ut i snabb takt, vilket initialt gav skjuts åt företagens redovisade vinster. Men när investeringarna stannade av kollapsade också vinsterna, och många bolag gick under.

I dag sker något liknande inom AI, enligt Chanos. De stora teknikbolagen köper avancerade chip i rekordtakt, och leverantörerna kan redovisa starka resultat.

Samtidigt skrivs kostnaderna av över flera år hos köparna, trots att tekniken snabbt riskerar att bli föråldrad.

”Kan bli ett stort problem”

Resultatet är att de redovisade vinsterna ser bättre ut än de långsiktiga utsikterna egentligen motiverar.

”Jag börjar oroa mig för att det spenderas så mycket pengar just nu på den fysiska AI-boomen – utbyggnaden av datacenter, chips och så vidare – att om någon bestämmer sig för att stanna upp och fråga: ”Vad är vår verkliga ekonomiska avkastning här?” kan det bli ett stort problem”, säger han.

Kan snedvrida resultaten

Enligt Chanos är det nu en kapplöpning som drivs både av förväntningar på AI:s potential och av att redovisningen hos många bolag premierar kortsiktiga vinster.

Skepsisen handlar inte om att AI saknar potential. Chanos understryker att tekniken kan omvandla hela branscher på samma sätt som internet en gång digitaliserade den analoga världen.

Men han påminner om att även internets genombrott innebar att många traditionella affärsmodeller slogs ut och att produktiviteten på makronivå inte steg så kraftigt som många trodde.

