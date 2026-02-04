Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, valde vid sitt senaste möte i januari att lämna räntan oförändrad. Beslutet gick emot önskemålet om sänkningar från president Donald Trump.

Men för marknaden handlade mötet om något betydligt större än bara räntan: centralbankens oberoende.

Vita huset har nyligen inlett en kontroversiell brottsutredning mot Fed-chefen Jerome Powell och försökt avskeda ledamoten Lisa Cook. Paradoxalt nog, för Vita huset, gör dessa påtryckningar det svårare för Fed att agera.

Enligt Brett House, professor vid Columbia Business School, driver hoten mot oberoendet upp inflationsförväntningarna, vilket kommer tvinga centralbanken att hålla räntan uppe längre, skriver Forbes.

Statsskulden närmar sig smärtgränsen

Samtidigt som det politiska spelet pågår, tickar den ekonomiska bomben på i bakgrunden. Den amerikanska statsskulden ligger nu på 38 570 miljarder dollar och beräknas passera den magiska gränsen 40 000 miljarder dollar i år.

Redan första kvartalet väntas finansdepartementet i USA låna mer än beräknat, skriver Marketwatch.

Tidigare ordföranden för Dallas Fed, Robert Kaplan, varnar för att en stabil dollar är helt avgörande när skulden rusar mot så höga nivåer. Trump må välkomna en svagare dollar för att gynna exporten, men med en skuld på väg mot 40 biljoner blir valutastabilitet viktigare än exportfördelar, menar han i en artikel i Fortune.