04 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

USA har förvisso en i mångt och mycket stark privat ekonomi. Men statens finanser oroar. (Kollage: Realtid / Getty Images)
USA har förvisso en i mångt och mycket stark privat ekonomi. Men statens finanser oroar. (Kollage: Realtid / Getty Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Trots att guld, techaktier och dollarn skakat har USA:s obligationsmarknade visat en oväntad stabilitet. Men under ytan bubblar krisen: en statsskuld som rusar mot 40 000 miljarder dollar och en inflation som biter sig fast.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, valde vid sitt senaste möte i januari att lämna räntan oförändrad. Beslutet gick emot önskemålet om sänkningar från president Donald Trump.

Men för marknaden handlade mötet om något betydligt större än bara räntan: centralbankens oberoende.

Vita huset har nyligen inlett en kontroversiell brottsutredning mot Fed-chefen Jerome Powell och försökt avskeda ledamoten Lisa Cook. Paradoxalt nog, för Vita huset, gör dessa påtryckningar det svårare för Fed att agera.

Enligt Brett House, professor vid Columbia Business School, driver hoten mot oberoendet upp inflationsförväntningarna, vilket kommer tvinga centralbanken att hålla räntan uppe längre, skriver Forbes.

Statsskulden närmar sig smärtgränsen

Samtidigt som det politiska spelet pågår, tickar den ekonomiska bomben på i bakgrunden. Den amerikanska statsskulden ligger nu på 38 570 miljarder dollar och beräknas passera den magiska gränsen 40 000 miljarder dollar i år.

Redan första kvartalet väntas finansdepartementet i USA låna mer än beräknat, skriver Marketwatch.

Tidigare ordföranden för Dallas Fed, Robert Kaplan, varnar för att en stabil dollar är helt avgörande när skulden rusar mot så höga nivåer. Trump må välkomna en svagare dollar för att gynna exporten, men med en skuld på väg mot 40 biljoner blir valutastabilitet viktigare än exportfördelar, menar han i en artikel i Fortune.

Obligationsmarknaden – oväntad trygghet

Trots att finansmarknaden i stort präglats av turbulens – där både techjättar och guldpriser kastats fram och tillbaka har den enorma statsobligationsmarknaden i USA varit förvånansvärt stabil.

Stabiliteten förklaras delvis av att det amerikanska finansdepartementet valt att finansiera sig genom korta statsskuldväxlar snarare än långa obligationer, skriver Marketwatch.

Under 2025 utgjorde dessa korta växlar över 80 procent av den totala utgivningen. Men marknaden håller andan inför nästa besked; minsta tecken på att regeringen tvingas öka utbudet av långa obligationer väntas skicka räntorna i höjden.

USA:s ekonomiska rävsax

Vägen framåt ser i huvudsak snårig ut. Inflationen är betydligt segare än man hoppats och ligger kvar nära 3 procent. Faktorer som tullar, begränsat bostadsutbud och finanspolitiska stimulanser riskerar att hålla priserna uppe under lång tid framöver.

USA tycks nu sitta fast i makroekonomins rävsax:

Hotet om stagflation – en kombination av avtagande tillväxt och ihållande hög inflation. För Fed innebär detta en omöjlig balansgång där politiska påtryckningar bara gjort ekvationen ännu svårare att lösa.

En ny chef för Fed kan möjligen blidka Vita huset med lägre räntor. Men det förbättrar inte den svåra sitsen man sitter i, snarare tvärtom.

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

