Göteborgs tingsrätt har dömt flera företrädare för ett bolagskomplex inom vaccinations-, vård- och assistansverksamhet för grova bokföringsbrott och ett stort antal skattebrott, sedan de enligt domen använt bolagens pengar för privat lyxkonsumtion.
Vårdföretagare döms till fängelse – spenderade miljoner på lyx
Enligt tingsrätten hade flera av bolagen inte skött sin bokföring.
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I vaccinationsbolaget hade företrädarna gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte kunnat kopplas till verksamheten, bland annat stora inköp på NK och utlandsresor, vilket ligger till grund för fällningen för skattebrott.
”Brotten bedöms som grova bland annat eftersom åsidosättandet har avsett mycket betydande belopp, i några fall så mycket som runt 60 miljoner kr. Det är också försvårande att brotten, i vissa av bolagen, har skett i en verksamhet som avsett tillståndspliktig vård vilken finansierats av offentliga medel”, säger Matilda Willaume, rådman och en av två juristdomarna i målet i en kommentar.
Åtal väcktes i februari
Ekobrottsmyndigheten, som väckte åtal mot elva personer i februari, uppgav då att de misstänkta använt skattemedel till dyra kläder, resor, bilar i mångmiljonklassen och en privatbostad värd minst 20 miljoner kronor.
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Åklagaren yrkade på förverkande av tillgångar för betydande belopp, bland annat fastigheten, fordon värda 2,5 miljoner kronor, exklusiva väskor och klockor för närmare 900 000 kronor samt vapen för cirka 40 000 kronor, utöver företagsbot på minst 15 miljoner kronor.
Tingsrätten häver nu flera av de beslag som löpt under utredningen, bland annat en sportbil av märket McLaren.
Frias från penningtvättsanklagelser
Åtalen om näringspenningtvätt ogillas dock eftersom tingsrätten bedömer att omständigheterna kring pengarnas ursprung inte varit sådana att de tilltalade agerat klandervärt risktagande, och att det inte bevisats att osanna fakturor använts.
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Rådman Eva Fernqvist konstaterar att pengar flyttats mellan bolagen på ett rörigt sätt, men att det inte visats att det handlat om ett brottsupplägg för att använda brottsrelaterade medel privat.
Fyra får fängelse
Totalt döms fyra personer till fängelse mellan nio månader och tre år samt näringsförbud.
Två personer fälls för försök respektive medhjälp till grovt bedrägeri mot en bank i samband med ett husköp, där de enligt Ekobrottsmyndighetens tidigare uppgifter ska ha använt manipulerade skärmdumpar om påhittat sparande för att få ett lån till en exklusiv villa beviljat.
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Senior åklagare Lotta Nielsen säger enligt Ekobrottsmyndigheten att myndigheten inte är nöjd med att näringspenningtvättsdelarna ogillats.
”Självklart är vi inte nöjda med att tingsrätten ogillat näringtvättsdelarna och att de hävt förverkandena då vi anser att den bevisning som presenterats är mycket robust. Vi hade yrkat på att ett flertal fordon, ett hus och flera lyxföremål skulle förverkas såsom brottsvinst”, säger hon i en kommentar.
”Nu får vi gå igenom domen grundligt och analysera och se hur den förhåller sig till ny praxis från Högsta domstolen därefter fatta beslut om den ska överklagas i vissa delar eller inte”.