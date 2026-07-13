Vårdföretagare döms till fängelse – spenderade miljoner på lyx

Enligt tingsrätten hade flera av bolagen inte skött sin bokföring.

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I vaccinationsbolaget hade företrädarna gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte kunnat kopplas till verksamheten, bland annat stora inköp på NK och utlandsresor, vilket ligger till grund för fällningen för skattebrott.

”Brotten bedöms som grova bland annat eftersom åsidosättandet har avsett mycket betydande belopp, i några fall så mycket som runt 60 miljoner kr. Det är också försvårande att brotten, i vissa av bolagen, har skett i en verksamhet som avsett tillståndspliktig vård vilken finansierats av offentliga medel”, säger Matilda Willaume, rådman och en av två juristdomarna i målet i en kommentar.

Åtal väcktes i februari

Ekobrottsmyndigheten, som väckte åtal mot elva personer i februari, uppgav då att de misstänkta använt skattemedel till dyra kläder, resor, bilar i mångmiljonklassen och en privatbostad värd minst 20 miljoner kronor.

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Åklagaren yrkade på förverkande av tillgångar för betydande belopp, bland annat fastigheten, fordon värda 2,5 miljoner kronor, exklusiva väskor och klockor för närmare 900 000 kronor samt vapen för cirka 40 000 kronor, utöver företagsbot på minst 15 miljoner kronor.

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Tingsrätten häver nu flera av de beslag som löpt under utredningen, bland annat en sportbil av märket McLaren.