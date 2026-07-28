Efter attackerna: Ryssland hävdar att bränslekrisen lättar

”Situationen stabiliseras gradvis, ett antal raffinaderier är i drift igen. Balansen är bättre nu och läget vid bensinstationerna har förbättrats betydligt”, sade Alexander Novak, som pekade på att även jordbruksproducenternas försörjning nu fungerar bättre.

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Samtidigt medgav han att läget fortfarande är ansträngt i vissa regioner, särskilt i delar av Sibirien, där bränsleförsörjningen enligt honom hanteras ”manuellt” från ett federalt krishögkvarter i dialog med regioner och bolag. Krisen beskrev han som tillfällig.

Drönarkampanj tvingade fram exportförbud

Bakgrunden är den ihållande ukrainska drönarkampanjen mot rysk raffinaderikapacitet, som under våren och försommaren tvingade flera stora anläggningar ur drift mitt under högsäsongens efterfrågetopp.

Bristen på bensin och diesel blev så pass akut att Moskva tidigare i månaden införde exportförbud på diesel för att skydda den inhemska tillgången, ett beslut som fick spridningseffekter på en redan pressad global dieselmarknad, enligt Oilprice.com.

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Hur hårt raffineringen slagits framgår av tidigare rapportering. Som Realtid berättade i mitten av juli har omkring en tredjedel av den ryska raffinaderikapaciteten slagits ut, ned mot 3,91 miljoner fat om dagen, den lägsta nivån sedan 2005.

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Med ett överskott av oraffinerad råolja som inte kunde tas om hand hemma tvingades Ryssland skruva upp den sjöburna råoljeexporten, vilket i sin tur skapade en propp till havs där närmare 135 miljoner fat blev liggande ombord på fartyg.