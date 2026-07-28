Efter attackerna: Ryssland hävdar att bränslekrisen lättar

Den akuta bränslekris som plågat Ryssland i mer än två månader har börjat lätta sedan flera raffinaderier återupptagit driften. Det uppgav landets vice premiärminister Alexander Novak på söndagen, enligt nyhetsbyrån Interfax,
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”Situationen stabiliseras gradvis, ett antal raffinaderier är i drift igen. Balansen är bättre nu och läget vid bensinstationerna har förbättrats betydligt”, sade Alexander Novak, som pekade på att även jordbruksproducenternas försörjning nu fungerar bättre.
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Samtidigt medgav han att läget fortfarande är ansträngt i vissa regioner, särskilt i delar av Sibirien, där bränsleförsörjningen enligt honom hanteras ”manuellt” från ett federalt krishögkvarter i dialog med regioner och bolag. Krisen beskrev han som tillfällig.
Drönarkampanj tvingade fram exportförbud
Bakgrunden är den ihållande ukrainska drönarkampanjen mot rysk raffinaderikapacitet, som under våren och försommaren tvingade flera stora anläggningar ur drift mitt under högsäsongens efterfrågetopp.
Bristen på bensin och diesel blev så pass akut att Moskva tidigare i månaden införde exportförbud på diesel för att skydda den inhemska tillgången, ett beslut som fick spridningseffekter på en redan pressad global dieselmarknad, enligt Oilprice.com.
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Hur hårt raffineringen slagits framgår av tidigare rapportering. Som Realtid berättade i mitten av juli har omkring en tredjedel av den ryska raffinaderikapaciteten slagits ut, ned mot 3,91 miljoner fat om dagen, den lägsta nivån sedan 2005.
Med ett överskott av oraffinerad råolja som inte kunde tas om hand hemma tvingades Ryssland skruva upp den sjöburna råoljeexporten, vilket i sin tur skapade en propp till havs där närmare 135 miljoner fat blev liggande ombord på fartyg.
Attackerna breddas till exporthamnarna
Under de senaste veckorna har Ukraina breddat offensiven från raffinaderier till själva exportlederna. Rysskopplade fartyg i Azovska sjön och Svarta havet har angripits, och enligt den ukrainska militären har fler än hundra fartyg träffats av drönare.
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Flera ryska exportterminaler vid Svarta havet har gått offline.
Landets största exporthamn där, Sheskharis-terminalen i Novorossijsk, slutade i praktiken fungera i förra veckan, bara dagar efter att drönarattacker stängt den närliggande CPC-terminalen, som transporterar råolja ut på världsmarknaden.
Avbrottet vid CPC tvingade Kazakstan att dra ned produktionen, och vid Chevrons jättefält Tengiz ska utvinningen ha mer än halverats när lagren fylldes.
Den allvarligaste störningen i modern tid
Störningarnas omfattning har byggts upp under året. Redan i mars kartlade Reuters att minst 40 procent av Rysslands exportkapacitet för olja slagits ur spel, omkring två miljoner fat per dag, i vad som beskrevs som den allvarligaste störningen i landets moderna oljehistoria.
Då drabbades samtliga tre stora västliga exporthamnar: Novorossijsk vid Svarta havet samt Primorsk och Ust-Luga vid Östersjön, och även den strategiskt viktiga Druzjba-ledningen skadades.
Trots att bränslekrisen på hemmaplan nu sägs vika består därmed sårbarheten i exportledet, där både raffineringen och logistiken fortsatt utgör flaskhalsarna snarare än produktionen.