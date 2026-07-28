Svenska överskottet rasar – trots exportlyft

Varuexporten uppgick i juni till 197,9 miljarder kronor och varuimporten till 195,3 miljarder, rapporterar SCB.

Jämfört med samma månad förra året ökade exporten med 12 procent i värde, medan importen steg med hela 18 procent.

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Att importen växer snabbare än exporten förklarar det krympande överskottet. SCB noterar samtidigt att juni 2026 hade två fler vardagar än juni 2025, vilket lyfter de nominella nivåerna.

Mönstret i handeln följer den vanliga uppdelningen. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22,2 miljarder kronor, medan EU-handeln uppvisade ett underskott på 19,6 miljarder. Rensat för säsongseffekter var bilden svagare än rubriksiffran antyder, då visade handelsnettot i stället ett underskott på 0,5 miljarder kronor för juni, enligt SCB.

Halvårets överskott mer än halverat

För det första halvåret 2026 summerar överskottet till 8,2 miljarder kronor.

Det kan jämföras med 47,9 miljarder kronor för motsvarande period i fjol, en tydlig indikation på att den svenska varuhandelns nettobidrag har försvagats markant under året.

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En färsk detaljstatistik för maj, som SCB publicerade samtidigt, ger en fingervisning om vad som driver utvecklingen.

Under maj ökade varuexporten med 9 procent i värde och 4 procent i volym jämfört med ett år tidigare.