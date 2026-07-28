Sveriges utrikeshandel med varor gav ett överskott på 2,6 miljarder kronor i juni, enligt preliminära siffror från SCB. Det är en kraftig försvagning jämfört med juni 2025, då handelsnettot landade på 11,8 miljarder kronor.
Svenska överskottet rasar – trots exportlyft
Varuexporten uppgick i juni till 197,9 miljarder kronor och varuimporten till 195,3 miljarder, rapporterar SCB.
Jämfört med samma månad förra året ökade exporten med 12 procent i värde, medan importen steg med hela 18 procent.
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Att importen växer snabbare än exporten förklarar det krympande överskottet. SCB noterar samtidigt att juni 2026 hade två fler vardagar än juni 2025, vilket lyfter de nominella nivåerna.
Mönstret i handeln följer den vanliga uppdelningen. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22,2 miljarder kronor, medan EU-handeln uppvisade ett underskott på 19,6 miljarder. Rensat för säsongseffekter var bilden svagare än rubriksiffran antyder, då visade handelsnettot i stället ett underskott på 0,5 miljarder kronor för juni, enligt SCB.
Halvårets överskott mer än halverat
För det första halvåret 2026 summerar överskottet till 8,2 miljarder kronor.
Det kan jämföras med 47,9 miljarder kronor för motsvarande period i fjol, en tydlig indikation på att den svenska varuhandelns nettobidrag har försvagats markant under året.
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En färsk detaljstatistik för maj, som SCB publicerade samtidigt, ger en fingervisning om vad som driver utvecklingen.
Under maj ökade varuexporten med 9 procent i värde och 4 procent i volym jämfört med ett år tidigare.
Energi och läkemedel drar upp exporten
Allra tydligast var uppgången inom energivaror, där exporten steg med 94 procent i värde och 29 procent i volym, ett lyft som enligt SCB främst beror på högre priser.
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Exporten av oljeprodukter mer än fördubblades i värde.
Även kemivarorna bidrog. Exporten av kemivaror ökade i både värde och volym jämfört med föregående år och föregående månad, säger Kajsa Krol Brevinge, statistiker på SCB.
Inom kemiområdet ökade läkemedelsexporten med 27 procent i värde och 46 procent i volym.
På importsidan var bilden mer dämpad. Importen av verkstadsvaror ökade med 7 procent i värde jämfört med maj i fjol, medan importen av personbilar minskade något.