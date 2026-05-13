"Vi förlorar bolag till USA": Nordisk industriallians lanseras

Bakom initiativet står namn som Aker Solutions, Danfoss, EQT, Ericsson, Saab, Nokia, Nordea och Vattenfall, samt flera bolag inom Wallenbergsfären.

Ordförande är Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen, numera ansvarig för samhälls- och myndighetsrelationer på Nordea, och vice ordförande är Kristin Skogen Lund. Jacob Wallenberg ingår också i styrelsen.

Missa inte: Wallenberg om nya nordiska jättesatsningen. Dagens PS

”Nordic Compass är ett initiativ för att stärka våra ekonomier och våra samhällen. Eftersom några av världens mest innovativa företag finns i Norden har vi betydande potential att bättre tillvarata våra gemensamma styrkor och samarbeta för att skapa ökad tillväxt tillsammans”, säger Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB (börskurs Investor), och vice ordförande för Wallenberg Investments i en kommentar.

Vill motverka börsavnoteringar

En av alliansens prioriteringar är att fördjupa integrationen av de nordiska kapitalmarknaderna och mobilisera mer riskvilligt kapital i regionen. Bakgrunden är en oro för att nordiska bolag i allt högre utsträckning söker sig till USA för att resa kapital.

”Om man tittar på den danska börsen har vi i princip avnoteringar, vilket inte borde vara fallet. Vi förlorar alltför många bolag till USA och andra platser. Vi vill behålla dem här, säger Maria Tarp, vd för Nordic Compass, till EFN.

Läs även: Europeiska AI-aktier rusar – investerarna söker nästa vinnare. Realtid

ANNONS

Tarp betonar att Nordic Compass inte ska bli ytterligare ett diskussionsforum, utan leverera konkreta resultat.

Om Norden vore en gemensam marknad skulle regionen räknas som världens tolfte största ekonomi, påpekar hon.