Mer än 25 ledande nordiska företag och organisationer har gått samman och lanserat industrialliansen Nordic Compass, med målet att stärka Nordens konkurrens- och motståndskraft inom kapitalmarknader, deep tech, försvar och energi.
"Vi förlorar bolag till USA": Nordisk industriallians lanseras
Bakom initiativet står namn som Aker Solutions, Danfoss, EQT, Ericsson, Saab, Nokia, Nordea och Vattenfall, samt flera bolag inom Wallenbergsfären.
Ordförande är Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen, numera ansvarig för samhälls- och myndighetsrelationer på Nordea, och vice ordförande är Kristin Skogen Lund. Jacob Wallenberg ingår också i styrelsen.
Missa inte: Wallenberg om nya nordiska jättesatsningen. Dagens PS
”Nordic Compass är ett initiativ för att stärka våra ekonomier och våra samhällen. Eftersom några av världens mest innovativa företag finns i Norden har vi betydande potential att bättre tillvarata våra gemensamma styrkor och samarbeta för att skapa ökad tillväxt tillsammans”, säger Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB (börskurs Investor), och vice ordförande för Wallenberg Investments i en kommentar.
Vill motverka börsavnoteringar
En av alliansens prioriteringar är att fördjupa integrationen av de nordiska kapitalmarknaderna och mobilisera mer riskvilligt kapital i regionen. Bakgrunden är en oro för att nordiska bolag i allt högre utsträckning söker sig till USA för att resa kapital.
”Om man tittar på den danska börsen har vi i princip avnoteringar, vilket inte borde vara fallet. Vi förlorar alltför många bolag till USA och andra platser. Vi vill behålla dem här, säger Maria Tarp, vd för Nordic Compass, till EFN.
Läs även: Europeiska AI-aktier rusar – investerarna söker nästa vinnare. Realtid
Tarp betonar att Nordic Compass inte ska bli ytterligare ett diskussionsforum, utan leverera konkreta resultat.
Om Norden vore en gemensam marknad skulle regionen räknas som världens tolfte största ekonomi, påpekar hon.
Toppmöte i Göteborg i höst
De första konkreta initiativen väntas presenteras i november vid Nordic Compass Summit i Göteborg. Stadens geografiska läge mitt i Norden var enligt Tarp avgörande för valet av plats.
Missa inte: JPMorgan vill rädda ”mycket smart” Kier Starmer. Dagens PS
Ambitionen är vidare att Nordic Compass ska ”agera snabbare än nuvarande europeiska processer och omvandla Nordens industriella styrkor till mätbara resultat”, enligt pressmeddelandet från Wallenberg Investments.
”Jag tror att ett mer strukturerat nordiskt samarbete också kan inspirera utanför vår region och bidra till att stärka Europas konkurrenskraft som helhet”, säger Jacob Wallenberg.
Initiativet är planerat att löpa i minst tre år, och ytterligare fyra till fem aktörer uppges vara på väg att ansluta inom kort.