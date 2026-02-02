Regeringen föreslår omfattande ändringar i miljöbalken som skulle göra det möjligt att bygga kärnkraft på platser som hittills varit skyddade. Bland de berörda områdena finns världsarvet Höga kusten, Gotland, Fårö och Öland.
Regeringen öppnar för kärnkraft – världsarv på listan
I promemorian ”Ny kärnkraft i Sverige – fler möjliga platser vid kusten” föreslår regeringen att nuvarande förbud mot kärntekniska anläggningar i vissa kustområden ska tas bort.
Förbudet finns i dag i 4 kapitlet, 3:e och 4:e paragraferna i miljöbalken.
”Lokaliseringen av kärntekniska anläggningar måste ske på platser där förutsättningarna är tillräckligt goda. Dagens förbud utesluter platser som skulle kunna vara lämpliga utan att det kan göras en prövning i det enskilda fallet”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.
Här vill regeringen tillåta ny kärnkraft
Gotland, Fårö, Öland, Höga kusten. Ett stort antal områden, hittills skyddade, föreslås bli tillgängliga för att bygga ny kärnkraft i Sverige. När
Förbud tas bort i hela landet
Konkret innebär förslaget att förbudet mot kärnkraftverk ska tas bort i kustområdena i Bohuslän från norska gränsen till Brofjorden, i Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkösund, och i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde.
Även på Öland, utmed Gotlands kust och på Fårö ska förbudet upphävas.
De föreslagna ändringarna gäller alla kärntekniska anläggningar som omfattas av regeringens tillåtlighetsprövning, vilket omfattar kärnkraftsreaktorer, forskningsreaktorer samt anläggningar för slutförvaring av kärnbränsle och kärnavfall.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.
Stark kritik från berörda kommuner
Kritiken mot förslaget har varit massiv.
Örnsköldsviks och Kramfors kommuner avstyrker förslaget och varnar för skador på riksintressen, världsarv och natur, skriver Dagens PS.
Länsstyrelsen i Västernorrland avstyrker också lagändringen och menar att regeringen inte analyserat konsekvenserna tillräckligt.
Hotar världsarv
Förslaget är särskilt känsligt eftersom ett av de utpekade områdena sträcker sig från Storfjärden till Skagsudde och sammanfaller med världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård.
Världsarvet är skyddat av Unesco och dessutom ett internationellt skyddat marint område inom Helcom, påpekar Örnsköldsviks kommun.
Kramfors kommun menar att det inte är möjligt att etablera kärnkraft vid Höga kusten utan att skada natur, friluftsliv och turism. Länsstyrelsen i Västernorrland påpekar dessutom att länet redan producerar mer el än man förbrukar.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman motiverar förslaget med att: ”investeringarna i nya reaktorer ska säkras på ett ansvarfullt sätt” och att ny kärnkraft kan minska volatila elpriser.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
