Regeringen öppnar för kärnkraft – världsarv på listan

I promemorian ”Ny kärnkraft i Sverige – fler möjliga platser vid kusten” föreslår regeringen att nuvarande förbud mot kärntekniska anläggningar i vissa kustområden ska tas bort.

Förbudet finns i dag i 4 kapitlet, 3:e och 4:e paragraferna i miljöbalken.

”Lokaliseringen av kärntekniska anläggningar måste ske på platser där förutsättningarna är tillräckligt goda. Dagens förbud utesluter platser som skulle kunna vara lämpliga utan att det kan göras en prövning i det enskilda fallet”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Förbud tas bort i hela landet

Konkret innebär förslaget att förbudet mot kärnkraftverk ska tas bort i kustområdena i Bohuslän från norska gränsen till Brofjorden, i Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkösund, och i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde.

Höga kusten är en av platserna som kan bli aktuell för ett framtida kärnkraftverk. (Foto: Thom Reijnders / Unsplash)

Även på Öland, utmed Gotlands kust och på Fårö ska förbudet upphävas.

De föreslagna ändringarna gäller alla kärntekniska anläggningar som omfattas av regeringens tillåtlighetsprövning, vilket omfattar kärnkraftsreaktorer, forskningsreaktorer samt anläggningar för slutförvaring av kärnbränsle och kärnavfall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.