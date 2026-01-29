Vändningen i december: BNP ned när ekonomin bromsar

Det visar Statistiska centralbyråns preliminära BNP-indikator som publicerades på onsdagsmorgonen.

Nedgången kommer efter en exceptionellt stark novembermånad då BNP steg med 0,9 procent. Trots decemberbacken landade fjärde kvartalet som helhet på en ökning med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet, säsongsrensade siffror.

”Efter en stark novembermånad föll svensk ekonomisk aktivitet tillbaka i årets sista månad. Utfallet pekar på att den tillväxttrend vi sett sedan årets andra kvartal i stort fortsatt genom resten av 2025, om än nu i en något mer försiktig takt”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

I november drevs tillväxten av näringslivets tjänstenäringar, medan varuproducenter och offentliga myndigheter visade svagare utveckling, enligt SCB:s nationalekonom Asuman Erenel.

Fortsatt tillväxt 2025

Trots volatiliteten mellan månaderna pekar siffrorna på att den tillväxttrend som inleddes under andra kvartalet 2025 fortsatte genom resten av året, om än i något lugnare takt mot slutet.

För helåret 2025 landar BNP-tillväxten preliminärt på 1,4 procent, enligt SCB:s första skattning. Kalenderkorrigerat var BNP i fjärde kvartalet 1,8 procent högre än samma period 2024.

Statistik under uppbyggnad

BNP-indikatorn baseras på mer begränsat underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

Månadssiffrorna ligger utanför den officiella statistiken men ger en tidig indikation på den ekonomiska utvecklingen.

De slutgiltiga siffrorna för fjärde kvartalet och helåret 2025 kommer att publiceras när SCB presenterar de fullständiga nationalräkenskaperna vid ett senare tillfälle.