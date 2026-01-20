Kina nådde BNP-målet – på ett "märkligt" sätt

Kinas ekonomi växte med fem procent under 2025 och nådde därmed regeringens officiella tillväxtmål för tredje året i rad.

Det bekräftar bilden av en ekonomi som levererar stabil tillväxt, men på ett sätt som skriver The Economist kallar för ”märkligt”.

Bakom siffrorna döljer sig nämligen en tydlig obalans mellan stark export och svag inhemsk efterfrågan.

Exporten drev på

Den främsta drivkraften bakom tillväxten var just exporten.

Trots pågående handelskonflikter, framför allt med USA, ökade Kinas handelsöverskott till nära 1,2 biljoner dollar – den högsta nivån hittills.

Exportens oväntade styrka kompenserade för svagheter inom både konsumtion och investeringar.

Regeringens ambition att stimulera hushållens konsumtion fick begränsat genomslag.