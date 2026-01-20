20 jan. 2026

Kina nådde BNP-målet – på ett "märkligt" sätt

kina
Trots den svaga inhemska efterfrågan lyckades Kina få ekonomin att växa enligt plan. (Foto: Andy Wong /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Kineser konsumerar mindre – men landets ekonomi lyckades ändå växa enligt plan. Det kan Kina tacka exporten för.

Kinas ekonomi växte med fem procent under 2025 och nådde därmed regeringens officiella tillväxtmål för tredje året i rad.

Det bekräftar bilden av en ekonomi som levererar stabil tillväxt, men på ett sätt som skriver The Economist kallar för ”märkligt”.

Bakom siffrorna döljer sig nämligen en tydlig obalans mellan stark export och svag inhemsk efterfrågan.

Exporten drev på

Den främsta drivkraften bakom tillväxten var just exporten.

Trots pågående handelskonflikter, framför allt med USA, ökade Kinas handelsöverskott till nära 1,2 biljoner dollar – den högsta nivån hittills.

Exportens oväntade styrka kompenserade för svagheter inom både konsumtion och investeringar.

Regeringens ambition att stimulera hushållens konsumtion fick begränsat genomslag.

Relativt låg konsumtionsnivå

Kinesernas sparande ökade ytterligare under året och uppgick till omkring 32 procent av hushållens inkomster.

Det skedde trots att konsumtionsnivån fortfarande är låg i internationell jämförelse, exempelvis när det gäller bilägande.

Även investeringarna i landet utvecklades svagt, det som annars har varit en mycket viktig punkt i Kinas ekonomiska utveckling.

Fastighetssektorn fortsätter

Officiell statistik visar att fasta investeringar minskade under 2025, första gången sedan slutet av 1980-talet.

Nedgången drevs främst av fortsatt kris i fastighetssektorn, men även av lägre infrastrukturinvesteringar och nästan stillastående investeringar i tillverkningsindustrin.

Den svaga inhemska efterfrågan har förstärkt Kinas beroende av utländska marknader, rapporterar BBC.

Skärpt handelshinder

Det har i sin tur lett till ökande spänningar med handelspartner som oroar sig för att billiga kinesiska varor ska slå ut lokal industri.

Flera länder har därför infört eller skärpt handelshinder mot kinesiska produkter.

En bidragande faktor till exportframgångarna är den försvagade reala växelkursen, driven av låg inflation och fallande priser i Kina.

Något starkare valuta

Under senare delen av 2025 stärktes dock yuanen något, efter lugnare handelsrelationer med USA och en mjukare penningpolitik i omvärlden.

Ett starkare valuta kan minska handelsöverskottet men riskerar samtidigt att förvärra deflationen.

Allt fler bedömare menar därför att Kina behöver öka de finanspolitiska stimulanserna och stärka trygghetssystemen för att få fart på den inhemska konsumtionen.

BNPKinaTillväxt
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

