Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor

Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns rykte bland investerare under senare år.

Grön ekonomi: talar pengar mer än politik?

I investmentkretsar har klimat‑ och hållbarhetsinvesteringar varit kraftigt ratade sedan hajpen runt 2021.

Men enligt Johanna Kull har fokus nu skiftat:

“Om det tidigare var mycket fokus på snack så har det nu gått till verkstad,” säger hon om utvecklingen inom gröna investeringar.

Den bredare trenden syns även i rapporter om hållbar investering globalt där institutionella investerare planerar att öka sina allokeringar till klimatinriktade strategier.

Exempelvis visar en undersökning från Franklin Templeton att 86 procent av stora kapitalförvaltare avser att öka hållbar exponering inom de närmaste åren.