Intäkterna från gröna produkter och tjänster har mer än fördubblats det senaste decenniet och om den gröna ekonomin vore en egen sektor skulle den redan nu stå för nära nio procent av det globala börsvärdet.
Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor
Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns rykte bland investerare under senare år.
Läs även: Från miljömål till affärsmål – hållbarhet på riktigt – Realtid
Grön ekonomi: talar pengar mer än politik?
I investmentkretsar har klimat‑ och hållbarhetsinvesteringar varit kraftigt ratade sedan hajpen runt 2021.
Men enligt Johanna Kull har fokus nu skiftat:
“Om det tidigare var mycket fokus på snack så har det nu gått till verkstad,” säger hon om utvecklingen inom gröna investeringar.
Den bredare trenden syns även i rapporter om hållbar investering globalt där institutionella investerare planerar att öka sina allokeringar till klimatinriktade strategier.
Exempelvis visar en undersökning från Franklin Templeton att 86 procent av stora kapitalförvaltare avser att öka hållbar exponering inom de närmaste åren.
Större än bank och finans – men osynlig i indexet
Om grön ekonomi vore en egen sektorklassificering skulle den stå för cirka 8,6 procent av det globala börsvärdet.
”Det placerar den som den fjärde största sektorn i världen – större än till exempel bank och finans”, berättar Johanna Kull.
Trots det syns inte denna gröna tyngd lika tydligt i traditionella index som MSCI World eller FTSE All‑Cap.
Det beror delvis på att många gröna bolag är spridda över sektorer snarare än att vara samlade under en distinkt ESG‑tagg – och att hållbarhetsfonder ofta inkluderar både traditionella och gröna innehav.
Sparare och förvaltare ompositionerar sig
För många privata sparare har gröna investeringar hittills varit en ren förlust i avkastning jämfört med bred indexexponering. Trots det har investeringarna i sektorn från storkapitalet fortsatt.
“Investeringar i förnybar energi stiger faktiskt på alla marknader, även i USA, trots den politiska motvinden”, konstaterar Johanna Kull i intervjun med Dagens PS.
Samtidigt visar andra hållbarhetstrender för 2026 att klimatomställning, energiomställning och biodiversitet fortsätter vara viktiga teman för investeringar, enligt analyser från Morningstar och Sustainalytics.
Detta pekar mot ett scenario där gröna investeringar inte bara döljer sig bakom etiketter, utan blir en integrerad del av portföljstrategier – med både riskhantering och tillväxtpotential i fokus.
Läs även: EU backar från hållbarhetskrav – slår hårdast mot de små – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
