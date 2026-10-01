USA:s ultimatum till Europa – släpp dieseln eller förlora importen

USA har uppmanat Tyskland och Frankrike att ta av sina beredskapslager av diesel för att pressa ned de globala bränslepriserna. Om länderna vägrar kan USA införa exportförbud för diesel. Det uppger tre personer med insyn i diskussionerna för Reuters.

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Beskedet innebär att Washington ökar trycket på Europa. President Donald Trump överväger sedan en tid ett exportförbud för att få ned bränslepriserna i USA inför kongressvalet i november.

Frustration i Washington

Enligt Reuters är den amerikanska administrationen särskilt missnöjd med Frankrike och Tyskland. Amerikanska tjänstemän anser att länderna inte fullt ut har levt upp till tidigare åtaganden om att släppa ut olja och petroleumprodukter från sina nödlager.

”Det ligger i Europas intresse att samarbeta med USA när vi driver flera vägar för att öka utbudet av raffinerade produkter och sänka kostnaderna för konsumenterna”, säger en amerikansk tjänsteman till nyhetsbyrån.

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