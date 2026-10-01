Trumpadministrationen kräver att Tyskland och Frankrike tar av sina nödlager av diesel. Annars hotar USA att stoppa exporten till en kontinent som blivit allt mer beroende av amerikanskt bränsle.
USA:s ultimatum till Europa – släpp dieseln eller förlora importen
USA har uppmanat Tyskland och Frankrike att ta av sina beredskapslager av diesel för att pressa ned de globala bränslepriserna. Om länderna vägrar kan USA införa exportförbud för diesel. Det uppger tre personer med insyn i diskussionerna för Reuters.
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Beskedet innebär att Washington ökar trycket på Europa. President Donald Trump överväger sedan en tid ett exportförbud för att få ned bränslepriserna i USA inför kongressvalet i november.
Frustration i Washington
Enligt Reuters är den amerikanska administrationen särskilt missnöjd med Frankrike och Tyskland. Amerikanska tjänstemän anser att länderna inte fullt ut har levt upp till tidigare åtaganden om att släppa ut olja och petroleumprodukter från sina nödlager.
”Det ligger i Europas intresse att samarbeta med USA när vi driver flera vägar för att öka utbudet av raffinerade produkter och sänka kostnaderna för konsumenterna”, säger en amerikansk tjänsteman till nyhetsbyrån.
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120 miljoner fat på sex månader
En källa i en europeisk huvudstad uppger att USA har bett EU att släppa ut 120 miljoner fat diesel under de kommande sex månaderna. Det motsvarar i snitt drygt 650 000 fat om dagen.
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Kravet riktas alltså mot hela unionen, men pressen ligger på de två största ekonomierna. EU-länderna är skyldiga att hålla nödlager av olja och oljeprodukter som motsvarar minst 90 dagars nettoimport eller 61 dagars förbrukning, beroende på vilket som är störst. Det gäller även Sverige.
Europa sitter i en rävsax
Europas läge är svagt. Efter att EU förbjöd import av rysk diesel efter invasionen av Ukraina har kontinenten blivit allt mer beroende av amerikanskt bränsle. Sedan det amerikansk-israeliska kriget mot Iran har även leveranserna från Mellanöstern störts, vilket gjort beroendet av USA ännu större.
Realtid har tidigare skrivit om att det kan bli dieselkris i vinter. Samtidigt har tankfartygen enligt Dagens PS allt oftare vänt mot Asien, vilket ökar risken för brist i Europa.
Inrikespolitik styr
Bakom hotet ligger amerikansk inrikespolitik. Höga pumppriser är politiskt känsliga inför mellanårsvalet, och dieselpriset i USA har slagit rekord. Ett exportförbud kan sänka priserna på hemmaplan men skulle samtidigt strypa utbudet för europeiska köpare och troligen pressa upp priserna i Europa.
För svenska bilister och åkerier kan det betyda ännu högre priser. Dieselpriset har redan stigit igen vid pumparna.
Varken Tyskland, Frankrike eller EU-kommissionen har kommenterat uppgifterna offentligt.