Dieselpriset slår rekord i USA – kan hota svenska bönder

Det amerikanska genomsnittspriset på diesel nådde på fredagen 5,85 dollar per gallon, den högsta noteringen någonsin, enligt bilistorganisationen AAA. Ett år tidigare låg snittet på 3,71 dollar.

Rekordet passerar den tidigare toppen från tiden efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, skriver The Guardian.

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I Storbritannien har priset på så kallad röd diesel, det lägre beskattade bränsle som används i jordbruksmaskiner, stigit med 10 till 14 pence per liter sedan i måndags, motsvarande omkring tio procent. Det säger Alex Harrison, bränsleinköpare på inköpskooperativet Fram Farmers som företräder drygt 1 400 lantbruksföretag.

”Den här senaste toppen har verkligen överraskat alla”, säger hon till tidningen.

Enligt Harrison har medlemmarna lagt om sina inköpsmönster sedan Irankriget bröt ut. Många beställer nu mindre volymer oftare för att sprida risken. Det brittiska pumppriset för vanlig diesel låg på torsdagen på 183,5 pence per liter, mot 164,5 pence i mitten av juli.

Två chocker samtidigt

Uppgången drivs av två separata störningar.

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Den ena är kriget mot Iran. Två saudiska supertankers träffades i Hormuzsundet sent i måndags, den första större upptrappningen sedan juli, och Brentoljan handlades på torsdagen kring 97 dollar per fat – den högsta nivån på ungefär sex veckor.

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Realtid har tidigare beskrivit hur Hormuzkrisen paradoxalt nog gynnat rysk oljeexport och hur krigspremien i somras raderades ut helt innan den nu byggts upp på nytt.

Den andra är raffinaderiledet. Ryssland, som normalt står för omkring tio procent av världens dieselproduktion, förlängde den 29 augusti sitt exportförbud till den 30 september.

Förbudet infördes ursprungligen den 8 juli efter ukrainska drönarattacker mot ryska raffinaderier och omfattar även marin bränsle och gasolja. Exportstoppet för icke-producenter löper till den 31 januari 2027. Den en dubbla pressen slår igenom på svenska dieselpriser.

Effekten är att marginalerna på raffinerad produkt stiger snabbare än råoljan, vilket är varför diesel dragit ifrån bensinen i både USA och Europa.