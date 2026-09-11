Dieselpumparna har slut på siffror – ”Vi oroar oss nu”

Uppgiften kommer från bränsleappen GasBuddy, rapporterar Fortune.

GasBuddy har bekräftat priset på pumpar i Serra Mesa, en förort till San Diego, och har även fått rapporter från San Jose, Santa Clara och Paso Robles, enligt Fox 11.

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Siffrorna ska dock tolkas med viss försiktighet. Patrick De Haan, chef för petroleumanalys på GasBuddy, påpekar att vissa mackar sätter 9,999 dollar på displayen för att signalera att dieseln är slut. De Haan påpekar att det rapporterades först sex stationer, men vid närmare granskning visade sig några helt enkelt sakna diesel.

Omräknat motsvarar 9,999 dollar per gallon drygt 25 kronor litern. Delstatens snittpris på 7,91 dollar motsvarar omkring 20 kronor, alltså fortfarande under svenska pumppriser, där skatterna utgör en betydligt större del av priset.

Rekord även nationellt

Det amerikanska snittpriset på diesel ligger nu kring 6 dollar per gallon, den högsta nivån någonsin. Det tidigare rekordet på 5,81 dollar sattes i juni 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina.

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De Haan tror att snittet kan nå 7 dollar de kommande veckorna.

”Det finns egentligen inga tecken på förbättring. Det finns fler tecken på eskalering”, säger han till Fortune.