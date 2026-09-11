I Kalifornien har dieselpriset nått 9,999 dollar per gallon på flera mackar, det högsta pumparna kan visa. Bristen på diesel blir allt mer akut, och analytikerna ser inga tecken på lättnad.
Dieselpumparna har slut på siffror – ”Vi oroar oss nu”
Uppgiften kommer från bränsleappen GasBuddy, rapporterar Fortune.
GasBuddy har bekräftat priset på pumpar i Serra Mesa, en förort till San Diego, och har även fått rapporter från San Jose, Santa Clara och Paso Robles, enligt Fox 11.
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Siffrorna ska dock tolkas med viss försiktighet. Patrick De Haan, chef för petroleumanalys på GasBuddy, påpekar att vissa mackar sätter 9,999 dollar på displayen för att signalera att dieseln är slut. De Haan påpekar att det rapporterades först sex stationer, men vid närmare granskning visade sig några helt enkelt sakna diesel.
Omräknat motsvarar 9,999 dollar per gallon drygt 25 kronor litern. Delstatens snittpris på 7,91 dollar motsvarar omkring 20 kronor, alltså fortfarande under svenska pumppriser, där skatterna utgör en betydligt större del av priset.
Rekord även nationellt
Det amerikanska snittpriset på diesel ligger nu kring 6 dollar per gallon, den högsta nivån någonsin. Det tidigare rekordet på 5,81 dollar sattes i juni 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina.
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De Haan tror att snittet kan nå 7 dollar de kommande veckorna.
”Det finns egentligen inga tecken på förbättring. Det finns fler tecken på eskalering”, säger han till Fortune.
Hormuzsundet stängt igen
Bakgrunden är den militära upptrappningen i Mellanöstern och att Hormuzsundet enligt Fortune i praktiken är stängt igen. Brentoljan steg med nästan 8 procent den 10 september, från 101 till 109 dollar per fat, den högsta nivån sedan maj.
Enligt Opec föll Saudiarabiens oljeproduktion i augusti till 6,2 miljoner fat per dag, den lägsta nivån sedan 1990. Före kriget låg den på omkring 10 miljoner fat.
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Länder kan tömma sina strategiska oljelager, och USA:s reserv är nere på den lägsta nivån på 44 år. Men för diesel finns inga motsvarande buffertar. Tajmingen är särskilt dålig för jordbruket, där skördesäsongen brukar inledas i september.
”Marknaden konkurrerar om en begränsad mängd diesel. Så när ska vi oroa oss? Vi oroar oss nu. Det finns ingen enkel säkerhetsventil. Ingen bygger nya raffinaderier”, säger Dan Pickering, grundare av Pickering Energy Partners, till Fortune.
Svensk skattesmäll väntar
Redan innan veckans upptrappning varnade Russell Hardy, vd för energihandlaren Vitol, för att krisen flyttat från råoljan till raffinaderiledet.
I Sverige höjdes dieselpriset med 1,50 kronor den 2 september till strax över 21 kronor litern, enligt Privata Affärer.
Samtidigt löper två tillfälliga skattelättnader ut, den sänkta energiskatten den 30 september och den sänkta koldioxidskatten den 30 november. För diesel motsvarar det tillsammans omkring 3,40 kronor per liter inklusive moms vid fullt genomslag.
”Vi behöver högre priser”
USA:s president Donald Trump sa i veckan att han räknar med att Irankriget pågår åtminstone till november.
Enligt Susan Bell, vice vd på analysfirman Rystad Energy, finns i praktiken bara två vägar ut: fred i Hormuzsundet eller att priserna stiger så mycket att efterfrågan faller.
”Jag hatar att säga det, men vi behöver högre priser vid pumpen för att få konsumenterna att göra val kring sin energikonsumtion2, säger hon till Fortune.