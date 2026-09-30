Företag söker licens för att bryta viktiga metaller på internatiollt vatten

På havsbottnen i ett område beläget mellan Hawaii och Stilla Havet ligger miljontals små, stenliknande klumpar. De kallas polymetalliska noduler och innehåller framför allt mangan och järn, men också nickel, koppar och kobolt.



Det är just de metallerna som Deep Sea Minerals vill åt.

Bolaget bedömer att området kan innehålla stora mängder mineraler. Förhoppningen är att nodulerna ska kunna bli en källa till metaller som är efterfrågade av industrin, utan att behöva bryta malm i traditionella gruvor på land.

Men först måste fyndigheten bevisas och mineralerna tas upp från omkring fem kilometers djup.

Men det finns en stor juridisk utmaning: havsbottnen tillhör inget land.

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Vem får bryta där?

USA kan inte ge Deep Sea Minerals äganderätt till havsbottnen. Däremot använder bolagets amerikanska dotterbolag amerikansk lagstiftning för att söka tillstånd att bedriva verksamhet i internationellt vatten.

Det är en ovanlig situation. USA gör inte anspråk på själva havsbottnen, utan reglerar i stället amerikanska företags rätt att bedriva verksamhet där.

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Ansökan har lämnats till NOAA enligt Deep Seabed Hard Mineral Resources Act och omfattar omkring 147 000 kvadratkilometer i Clarion-Clipperton-zonen, som området kallas.

För länder som är anslutna till FN havsrättskonvention, UNCLOS, hanteras mineralutvinning på den internationella havsbottnen genom International Seabed Authority, ISA. USA, som valt att inte ratificera konventionen, använder i stället sitt eget regelverk.



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