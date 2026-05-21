USA:s skuld eskalerar – fem miljarder om dagen

Nu varnar experter för att situationen riskerar att eskalera ytterligare när stora utländska långivare tvingas sälja av obligationer.

Enligt data från det amerikanska finansdepartementet, uppdaterad för den 18 maj, landade skulden på exakt 39 008 999 901 378 dollar, skriver Fortune. Skulden passerade 39 biljoner i mitten av mars, sjönk kortvarigt under nivån, för att sedan stiga tillbaka.

Skulden i förhållande till BNP, ett centralt mått på ett lands förmåga att hantera sina lån, ligger nu på cirka 123 procent, vilket innebär att USA:s totala upplåning överstiger värdet av hela landets ekonomi.

Räntekostnaderna är redan dyrare än vad USA lägger på sin militär. Under april uppgick ränteutgifterna till 97 miljarder dollar, vilket gör dem till statens näst största utgiftspost efter pensionssystemet Social Security. Trots ett tillfälligt överskott i april tack vare skatteintäkter låg siffran 17 procent lägre än samma period föregående år.

Obligationsmarknaden skälver

Parallellt med skuldtillväxten skakas den globala obligationsmarknaden av ett djupgående ras. Utländska centralbanker och investerare, historiskt sett de största köparna av amerikanska statspapper, ser nu sina portföljer pressas hårt.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan har stigit till 4,63 procent, medan den 30-åriga räntan klev över 5,15 procent, den högsta nivån på nära ett år, skriver Reuters.

Enligt chefsanalytikern Peter Boockvar har statsobligationer som i stor utsträckning ägs av utländska aktörer nu förvandlats till en ren finansieringskälla till följd av skenande underskott. Marknaden prissätter nu en sannolikhet på över 50 procent att Federal Reserve tvingas höja räntan ytterligare innan årets slut.