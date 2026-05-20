Svenska kronan hårt pressad – men revansch väntar

Det kan jämföras med att en dollar kostade 8,75 kronor i slutet av januari.

Geopolitisk oro i Mellanöstern, stigande amerikanska marknadsräntor och oväntat hög inflation i USA ligger bakom rörelsen.

Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, beskriver läget som en ”cocktail av olika saker” med inflationsoron i centrum, skriver EFN.

Årshögsta för amerikanska räntan

De senaste inflationsutfallen i USA, både konsument- och producentpriser, har överraskat på uppsidan, och den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan noterar nu en årshögsta.

”Det har varit ”risk off” på valutamarknaden, vilket inte är någon bra miljö för kronan”, skriver von Brömsen till EFN.

Till det kommer att Trumps uttalande om att Hormuzsundet ”inte spelar någon roll för USA” har bidragit till ökad osäkerhet, enligt Handelsbankenstrategen.