Den svenska kronan är årets svagaste valuta bland G10-valutorna och handlas nu kring 9,45 kronor mot dollarn, en försvagning med 2,4 procent mot Bloombergs dollarindex sedan årsskiftet.
Svenska kronan hårt pressad – men revansch väntar
Det kan jämföras med att en dollar kostade 8,75 kronor i slutet av januari.
Geopolitisk oro i Mellanöstern, stigande amerikanska marknadsräntor och oväntat hög inflation i USA ligger bakom rörelsen.
Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, beskriver läget som en ”cocktail av olika saker” med inflationsoron i centrum, skriver EFN.
Årshögsta för amerikanska räntan
De senaste inflationsutfallen i USA, både konsument- och producentpriser, har överraskat på uppsidan, och den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan noterar nu en årshögsta.
”Det har varit ”risk off” på valutamarknaden, vilket inte är någon bra miljö för kronan”, skriver von Brömsen till EFN.
Till det kommer att Trumps uttalande om att Hormuzsundet ”inte spelar någon roll för USA” har bidragit till ökad osäkerhet, enligt Handelsbankenstrategen.
Inflationen drar ner kronan
Paradoxalt nog drar även den låga svenska inflationen ned kronan på kort sikt. Eftersom räntorna inte stigit lika mycket i Sverige som i andra länder minskar kronans relativa attraktionskraft för investerare.
SEB:s valutastrateg Amanda Sundström målade upp en liknande bild i Dagens industri.
Hon lyfter fram Irankriget och starka amerikanska arbetsmarknadsdata som de främsta förklaringarna till kronans fall och dollarns återhämtning.
Rörelserna är dock mer dämpade än under Rysslands invasion av Ukraina 2022, påpekar hon.
Sundström ser ändå ljus i tunneln. I SEB:s basscenario nås ett avtal mellan USA och Iran under sommaren, vilket väntas leda till ett lättnadsrally för kronan. På lite längre sikt räknar banken med att dollarn faller tillbaka till omkring 8,44 kronor i slutet av nästa år.
På kort sikt är utsikterna mer osäkra, och Sundström avråder sparare från att försöka tajma valutamarknaden – det är svårare än att förutspå börsen, betonar hon i Dagens PS.