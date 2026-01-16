Citatet kommer efter att Trumps senaste beslut och utspel fått omedelbara effekter för företag och hela branscher.
Yaleprofessorn: MAGA har blivit maoistiskt
Donald Trumps andra mandatperiod har snabbt förändrat relationen mellan Vita huset och näringslivet. Företag beskriver hur presidentens beslut och utspel påverkar marknaderna nästan direkt.
Det är denna utveckling som får Yaleprofessorn Jeffrey Sonnenfeld att säga, enligt Financial Times, att MAGA‑rörelsen ”blivit maoistisk”, inte ideologiskt, utan i hur staten griper in i ekonomin.
Marknader som rör sig på sekunder
När Trump sa att USA ska ta kontroll över Venezuelas oljeindustri steg aktier i amerikanska raffinaderier direkt. Samtidigt blev skifferbolag oroliga för fallande priser.
När han hotade att stoppa stora investerare från att köpa småhus föll bostadsbyggarnas aktier. När han nämnde ett tak på kreditkortsavgifter pressades bank- och betalbolag.
Trumps påverkan på amerikanskt näringsliv blir tydlig när marknader rör sig på sekunder efter varje nytt besked. Det är denna kombination av snabbhet och oförutsägbarhet som gör att många företag nu uttrycker oro.
Företagsledare vågar inte säga emot
Trots osäkerheten är det få som kritiserar presidenten öppet. När ExxonMobils vd Darren Woods kallade Venezuela ”oinvesterbart” fick han snabbt svar från Trump.
Samma sak hände JPMorgan‑chefen Jamie Dimon efter att han varnat för att attacker på centralbankschefen Jay Powell kan driva upp inflationen.
I stället väljer många företag tyst diplomati. De visar upp lojalitet, lovar investeringar och undviker konflikt med Vita huset.
Lojalitet ger inga garantier
Vid en middag i Vita huset tävlade techchefer om att utlova miljardbelopp i amerikanska satsningar. Enligt rådgivare handlar det ofta mer om att blidka presidenten än om faktiska planer.
Men strategin är riskfylld. Hyundai lovade ökade investeringar i USA – två dagar senare kom höga tullar som slog direkt mot bolaget.
Fler branscher kan påverkas
Med mellanårsvalen i november väntas Trumps ekonomiska aktivism öka. Rådgivare tror att fler branscher kan hamna i skottlinjen.
Grönland är redan ett tydligt fokusområde för administrationen.
Det har väckt intresse hos energi- och gruvbolag som följer utvecklingen nära.
En svår balansgång för näringslivet
Trots turbulensen går USA:s ekonomi starkt och börserna stiger. Det gör att många företagsledare fortsätter med tyst diplomati.
Företagen försöker nu navigera en miljö där politisk risk väger lika tungt som ekonomisk risk. Trumps påverkan på amerikanskt näringsliv gör den balansgången allt svårare
Utmaningen är att skydda bolagets intressen utan att hamna i konflikt med presidenten. En balansgång som blivit allt svårare i dagens amerikanska näringsliv.
