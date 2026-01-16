Yaleprofessorn: MAGA har blivit maoistiskt

Donald Trumps andra mandatperiod har snabbt förändrat relationen mellan Vita huset och näringslivet. Företag beskriver hur presidentens beslut och utspel påverkar marknaderna nästan direkt.

Det är denna utveckling som får Yaleprofessorn Jeffrey Sonnenfeld att säga, enligt Financial Times, att MAGA‑rörelsen ”blivit maoistisk”, inte ideologiskt, utan i hur staten griper in i ekonomin.

Marknader som rör sig på sekunder

När Trump sa att USA ska ta kontroll över Venezuelas oljeindustri steg aktier i amerikanska raffinaderier direkt. Samtidigt blev skifferbolag oroliga för fallande priser.

När han hotade att stoppa stora investerare från att köpa småhus föll bostadsbyggarnas aktier. När han nämnde ett tak på kreditkortsavgifter pressades bank- och betalbolag.

Trumps påverkan på amerikanskt näringsliv blir tydlig när marknader rör sig på sekunder efter varje nytt besked. Det är denna kombination av snabbhet och oförutsägbarhet som gör att många företag nu uttrycker oro.