Efter att Nicolás Maduro fördes bort av USA har nu den första oljeleveransen skett. Fler lär följa.
Trump-supporter fick första oljeleveransen efter Maduros fall
USA:s första försäljning av venezuelansk råolja efter maktskiftet i Caracas gick till energihandelsbolaget Vitol.
Där är en högt uppsatt trader, John Addison, samtidigt en av Donald Trumps största kampanjdonatorer.
Addison har enligt öppna register skänkt omkring 6 miljoner dollar till politiska kommittéer som stött Trumps återval, skriver Financial Times.
Fler försäljningar till USA lär komma
Affären omfattar råolja till ett värde av cirka 250 miljoner dollar och är den första i Trumps plan att sälja upp till 50 miljoner fat venezuelansk olja efter att USA tagit kontroll över landets oljeindustri.
Även handelsbolaget Trafigura uppges ha köpt venezuelansk olja i samma storleksordning.
Enligt energidepartementet valdes bolagen eftersom de snabbt kunde genomföra transaktionerna. Oljan ska säljas vidare till slutkunder.
USA har infört marinblockad mot Venezuela och vill locka västerländska bolag att investera kraftigt i landets energisektor. Administrationen räknar med fler försäljningar inom kort.
